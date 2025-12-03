Montero insiste en pedir explicaciones al Gobierno andaluz por los errores en el cribado de cáncer

El PSOE andaluz ha reiterado la crítica a la gestión de la Junta de Andalucía después del error detectado en el sistema de cribado de cáncer de mama y ha rechazado pedir disculpas, tal como le ha instado el Gobierno andaluz, después de que la Fiscalía anunciara el archivo de la denuncia presentada por la asociación de pacientes Amama, que concluyó que había habido una manipulación de las mamografías después de estallar la polémica. El PSOE cree que la Junta tiene que ofrecer aún muchas explicaciones de los errores con los cribados.

La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha calificado este miércoles como "gravísimo" el fallo del sistema del cribado desvelado por Amama y ha exigido de nuevo "explicaciones" al Gobierno andaluz sobre el motivo por el que hubo "más de dos mil mujeres con nombre y apellidos que, teniendo una lesión compatible con cáncer, no se las diagnosticó". Montero se ha referido a la "alerta" que tal revelación provocó en la sociedad y que se pusiera "en cuestión" un programa, el del cribado de cáncer de mama, implantado en Andalucía hace tres décadas.

Esa alerta que generó el conocimiento de un error en el programa, ha defendido Montero, provocó que miles de mujeres, "un aluvión", que estaban pendientes del diagnóstico fueran a consultar la historia clínica a causa de la "inseguridad" y comprobar el estado de las pruebas diagnósticas, si había habido o no un resultado positivo o negativo. "Ante esa situación concreta del aluvión, la Fiscalía se ha pronunciado y ahí está el resultado de lo que la Fiscalía ha dicho", ha señalado Montero antes de incidir en que su partido va a seguir pidiendo "explicaciones".

La líder de los socialistas andaluces ha enumerado las preguntas sobre las que la Junta de Andalucía todavía no ha aportado la información: "¿Qué ocurrió para que estas mujeres no se citaran?, ¿Qué ha ocurrido con las que han citado posteriormente?, ¿cuántas mujeres de las que las citaron han desarrollado el cáncer?, ¿cuántas no?, ¿qué ha ocurrido en relación con esas mujeres?, ¿han acudido a la cita?"

La también vicepresidenta del Ejecutivo, durante una visita a la Estación Biológica de Doñana en Sevilla, ha vinculado los fallos en el sistema del cribado a una política general del Gobierno andaluz. El deterioro de los servicios públicos, ha venido a decir Montero, provoca el trasvase de los ciudadanos al sistema privado. "¿Por qué ha subido en más de un 30% los andaluces que han contratado un seguro privado? Seguro que no es por casualidad, seguro que lo hacen porque no le está dando las respuestas que necesitan el sistema de salud", ha apuntado Montero.

Para la dirigente socialista, lo que sucede en el sistema sanitario también sucede en la política de vivienda o en las universidades. "El señor Moreno Bonilla de lo que quiere hablar siempre es de mentiras y bulos sobre España, sobre Pedro Sánchez o sobre de mí, sobre cualquier cuestión que disipe su propia responsabilidad".