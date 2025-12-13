Moreno aboga por objetivos conjuntos de Andalucía y Cataluña desde una "visión periférica"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha abogado este sábado por establecer trabajo y objetivos conjuntos entre Andalucía y Cataluña "desde una visión periférica", pues se trata de dos comunidades autónomas que son "la segunda y la tercera economía" del país y que suman 17 millones de habitantes.

Moreno, que ha asistido en Barcelona a los actos de la Hermandad de Montserrat de Sevilla, ha dicho a los periodistas que la cultura y las tradiciones unen "una vez más" a Cataluña y Andalucía, que es lo que él persigue, que los territorios se entiendan y trabajen juntos.

Ha dicho que es un día "muy especial" porque "una vez más" las hermandades sirven "de puente entre dos territorios con muchos vínculos", como son las dos comunidades.

Moreno ha resaltado que se cumplen dos efemérides "muy importantes", el 425 aniversario de la constitución de la hermandad, por parte de catalanes que fueron a comerciar con América, y los mil años de la Abadía de Montserrat.

Moreno, que ha mantenido un encuentro con el abad de Montserrat, ha celebrado que este sábado se escuche "mucho acento andaluz, sevillano" en la abadía.