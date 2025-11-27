Moreno trata de recuperar la iniciativa política con un discurso triunfalista y guiños al electorado de ambos bandos

Es el último Debate del Estado de la Comunidad antes de las elecciones autonómicas de 2026 y la intervención del presidente de la Junta ha dado para todo en las dos horas que ha durado en la primera sesión en el Parlamento de Andalucía. Porque Juanma Moreno ha hecho un balance de sus siete años al frente del Gobierno andaluz, ha desgranado hasta doce anuncios en todos los ámbitos, ha confrontado con el Ejecutivo central y hasta ha introducido un elemento nuevo, "vamos a defender la dignidad de Andalucía" frente a los que la miran "por encima del hombro". Una clara referencia a lo que entiende como una ventaja competitiva frente a su rival en las urnas, María Jesús Montero.

El presidente andaluz llegaba a este envite en la situación más incómoda de sus años de Gobierno y su objetivo ha sido tratar de recuperar la iniciativa política que había perdido en las últimas semanas entre la agria polémica por los errores en los cribados del cáncer de mama y la crisis por la corrupción en Almería dos asuntos que, por cierto, no ha mentado. Uno de sus hilos argumentales ha sido defender la buena situación económica en la que está Andalucía, liderando las listas de empleo, inversiones en sanidad, reducción del paro, o inversiones en la Universidad pública, siempre refiriéndose a los datos del Gobierno central. "Llevamos 32 meses liderando la reducción del paro en España", "la renta de los hogares ha aumentado más de un 30% desde que gobernamos".

Un dato relevante respecto a otros Debates del Estado de la Comunidad han sido las palabras pronunciadas directamente a los ciudadanos, y no sólo a los diputados como es lo habitual. Es más, ha dicho exactamente "telespectadores" cuando pedía a la bancada del PSOE que guardasen silencio o les recordaba que sus "chistes malos" no llegaban hasta ellos porque sólo se escucha el micrófono que está abierto. Y en este tono casi electoral ha lanzado mensajes a su izquierda y a su derecha tratando de recuperar esa imagen de moderado y de centro que le dió el sillón de la Junta con mayoría absoluta.

Ha habido muchos ejemplos pero hay dos que son palmarios. Al hablar de Educación, Juanma Moreno ha dicho, "no puede ser de izquierda y tampoco de derecha. La Educación tiene que ser de calidad. Y eso es lo que vamos a hacer: seguir ofreciendo a las familias una educación de calidad para garantizar el futuro de la nuevas generaciones de andaluces"; y ha puesto como ejemplo las políticas de apoyo a las familias, "hablamos del mayor paquete de ayudas a las familias para libros de texto, comedores, transportes o extraescolares que superan los 950 millones de euros".

Para el otro extremo del electorado, o mejor dicho, para competir con Vox en el electorado rural, Juanma Moreno ha detallado su apuesta por el campo andaluz en Europa y ha anunciado "una bonificación de los aprovechamientos de pastos en los montes andaluces para fomentar el pastoreo extensivo", eso además de hablar del cambio climático y echar en cara al PSOE que no se haya movilizado por el deslinde anunciado en Doñana, "me sorprende que en este Parlamento haya diputados que callen ante este ataque a Doñana y sean incapaces de alzar la voz para que no se cometa una injusticia".

Sanidad

El presidente andaluz no se ha referido a la crisis de los cribados del cáncer de mama directamente, aunque ha anunciado un acto único para los casos sospechosos de alta malignidad y la unificación de los cribados en todos los hospitales, pero ha reprochado a la oposición, usar la sanidad "como único ariete contra el Gobierno". "Se ha deteriorado injusta e irresponsablemente la imagen de nuestra sanidad pública". Y, frente a ello ha defendido la inversión por habitante, con 30.000 profesionales más y cien nuevas infraestructuras sanitarias.

Y financiación

Como lleva haciendo desde que llegó al Gobierno andaluz, Moreno ha confrontado con el Gobierno central y ha pedido al Parlamento que renueve su compromiso por la financiación autonómica como ya aprobó en 2018. "Los andaluces no vamos a admitir más cesiones al separatismo en contra de Andalucía. Primero fue la condonación de la deuda, luego el cupo catalán y ahora la ordinalidad. Y ya advierto de la tentación del Gobierno central de sacar un nuevo conejo de la chistera, con una campaña electoral a la vista, aunque todos sabemos que en ningún caso van a poderlo aprobar. Señorías, todos los parlamentarios de esta Cámara tenemos la obligación de defender a Andalucía. Trabajamos para los andaluces. Y, por tanto, no hay formación política o líder que pueda estar por encima del interés de Andalucía".