Oposiciones docentes Andalucía 2026: La Junta publica la convocatoria en el BOJA

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha publicado este miércoles la Orden de 20 de febrero de 2026, por la que se efectúa la convocatoria de los procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional y el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

En total, se ofrecen 5.047 plazas, 5.015 de nuevo ingreso y 32 procedentes de la reserva de discapacidad pendiente de procedimientos selectivos anteriores para los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, de la Junta de Andalucía, desglosados por especialidades y turnos. Además, se convocan las pruebas selectivas para cubrir 120 plazas de acceso (119 de nuevo acceso y 1 procedente de la reserva de discapacidad pendiente pendiente de un procedimiento selectivo de acceso anterior), al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Las especialidades de Educación Física (con un total de 503 plazas), Orientación educativa (351) y Tecnología (304) son las más ofertadas.

Quienes deseen participar en estos procedimientos selectivos deberán cumplimentar la solucitud de participación que estará diponible a través del portal web de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, de acuerdo con las indicaciones e instrucciones que en el mismo se incluyen, y abonar la tasa por derechos de examen por el importe indicado para cada cuerpo y especialidad.

El plazo para presentar la solicitud y la documentación correspondientes es de 15 días hábiles a partir de este jueves, es decir, desde el 26 de febrero al 18 de marzo, ambos inclusive. Concluido este periodo, la resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, declarando aprobada la lista provisional del personal admitido y excluido. El personal participante dispondrá de un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este listado para poder subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión, así como para aportar la documentación omitida y/o corregir errores.

Los procedimientos selectivos darán comienzo en el mes de junio de 2026. Antes de esa fecha, se hará público en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el lugar, fecha y hora del acto de presentación, la adscripción de aspirantes a los distintos tribunales, así como el lugar, fecha y hora de la realización de la primera prueba en el caso del procedimiento de ingreso.