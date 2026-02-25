Cortes parciales de tráfico este miércoles en la calle Larga de Jerez

El tráfico de vehículos en Jerez de la Frontera estará este miércoles 25 de febrero afectado parcialmente por el corte programado de dos de las principales vías del centro histórico de la ciudad.

Por un lado, según informa el Ayuntamiento de Jerez en sus perfiles oficiales de sus redes sociales, hoy habrá un corte parcial de tráfico en la callle Larga entre las 08:00 horas de la mañana y las 18:00 horas de la tarde por labores de canalización.

Además, el Consistorio jerezano comunica otro corte parcial en la calle Arcos, en el cruce con la vía María Antonia Jesús Tirado, entre las 08:00 y las 10:00 horas la mañana por unas labores acometidas por un camión pluma en la zona.

Reunión de la Mesa Técnica de Seguridad

Por otro lado, días atrás en la Mesa Técnica de Seguridad se informó de las actuaciones realizadas por la Policía Local de Jerez desde el 15 de enero al 16 de febrero, en un contexto marcado por la atención a las inundaciones en la ribera del río y la prevención frente a posibles inundaciones en la zona urbana por las continuas borrascas.

De esta manera, durante esta fecha se han realizado 1.136 incidencias de vigilancias específicas directamente requeridas por demandas ciudadanas. Igualmente, se han llevado a cabo 4 controles de alcoholemia, con 153 pruebas (1 delito contra la Seguridad Vial y 9 denuncias administrativas) y 30 controles de tráfico en adhesión a campañas de la DGT y sobre la vigilancia de la Policía Local en el uso responsable de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), es decir, patinetes eléctricos.

En este apartado concreto, han sido denunciados 664 conductores de patinetes eléctricos por incumplir la normativa vigente al conducir en zonas indebidas (plazas o acerados) y/o por transportar a más de una persona. Una de las actuaciones, en esta línea, y en atención a demandas vecinales, fue en las distintas plazas de Las Torres.

En otro tipo de servicios de la Policía Local destacan 31 personas investigadas (no detenidas) por la comisión de presuntos delitos contra la Seguridad Vial, la realización de 58 atestados por accidentes de tráfico (53 de ellos sin heridos), 71 incidencias por infracciones a las ordenanzas municipales (incluyendo aquí la prevención de ‘aparca-coches’), 23 denuncias por consumo o tenencia de estupefacientes en la vía pública, 15 por la práctica del ‘botellón’, 6 intervenciones de armas prohibidas y 319 informes sobre deficientes en la vía pública (arbolado o mobiliario urbano) trasladadas a Medio Ambiente por incidencias del temporal. Asimismo, se han realizado 232 visitas de inspección nocturna a establecimientos en zona urbana (140) y zona rural (92).