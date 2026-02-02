La patronal CEACOP denuncia que España invierte en mantenimiento ferroviario la mitad de la media europea

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) ha recalcado que es imprescindible al menos duplicar la inversión destinada a la conservación y mantenimiento de las infraestructuras, y advierte de que la falta de atención a este ámbito supone una grave irresponsabilidad desde el punto de vista económico, social y técnico.

En cuanto a la red ferroviaria, CEACOP recuerda que la inversión en mantenimiento en España se sitúa en torno al 50% de la media europea, según datos recogidos en el informe de la Comisión Europea El estado de la red ferroviaria de la UE. Dicho estudio refleja que, en el gasto en mantenimiento, renovación y mejora por kilómetro de línea por país, España ocupa el puesto número 16. Por debajo, la práctica totalidad de naciones son del Este del continente.

En valores absolutos, la inversión en mantenimiento en la red de Alta Velocidad fue de 470 millones de euros en 2024 y 438 millones en 2023, cifras que han ido creciendo en valor absoluto, pero que, si se tiene en cuenta el tráfico real, se han mantenido constantes a lo largo de los años. Pese a que la red está evidentemente envejecida y con un mayor desgaste de la misma tras la liberalización del sector y la entrada de compañías privadas, España sigue lejos del volumen inversor medio en conservación en Europa y claramente lejos respecto a Francia y Alemania, con casi un 50% menos en comparación a sus valores.

“Las cifras, aunque crecientes en el último año, no se ajustan al aumento real del tráfico ni a la antigüedad de la red, que requieren esfuerzos adicionales para mantener sus prestaciones y quedan lejos de los estándares europeos”, apunta Coloma.

Una situación similar se produce en las infraestructuras hidráulicas, donde el uso continuado exige una conservación constante y sostenida en el tiempo para evitar pérdidas de funcionalidad, eficiencia y seguridad.

Dotaciones presupuestarias suficientes y no sujetas a coyunturas políticas

Para CEACOP, la solución pasa por la puesta en marcha de planes sistemáticos y estables de mantenimiento y actualización, acompañados de dotaciones presupuestarias suficientes y no sujetas a coyunturas políticas. “No puede depender el mantenimiento de un patrimonio estratégico como son nuestras infraestructuras de las voluntades de cada momento”, afirma su secretario general.

Desde la patronal andaluza de la construcción se advierte de que no destinar los recursos necesarios al mantenimiento tiene consecuencias claras: reduce la vida útil de las infraestructuras; incrementa exponencialmente los costes futuros de rehabilitación; compromete la seguridad de los usuarios; y supone una pérdida progresiva de prestaciones en términos de confort, capacidad, velocidad y fiabilidad del servicio.

“La inversión en mantenimiento debe recuperar niveles adecuados. Ya no podemos seguir viviendo de las rentas de lo construido en el pasado”, concluye Arturo Coloma.

Según los datos de la patronal andaluza del sector, la inversión pública en infraestructuras y en su mantenimiento ha perdido un peso muy relevante en los últimos años y actualmente no alcanza ni el 50% de la media anual registrada en la primera década de este siglo. Esta evolución se produce, además, en un contexto de crecimiento constante del patrimonio público, mayores exigencias normativas y una demanda social cada vez más elevada en términos de calidad, seguridad y prestaciones.

“El problema es estructural: mientras las necesidades aumentan, las asignaciones presupuestarias efectivas se reducen de forma muy significativa, y eso no es compatible con lo que la sociedad y las propias infraestructuras requieren”, señala el secretario general de CEACOP, Arturo Coloma.

300.000 millones de euros la inversión necesaria en España

Los últimos estudios sitúan en torno a 300.000 millones de euros la inversión necesaria en España durante los próximos diez años para atender las necesidades de infraestructuras, cumplir con las normativas europeas y mantener en condiciones adecuadas lo ya construido. Esta cifra engloba todos los ámbitos, con especial incidencia en el sector del transporte y en el hidráulico, donde la conservación resulta clave para preservar la funcionalidad y la seguridad.

Desde CEACOP se advierte de que la falta de mantenimiento genera un deterioro progresivo que no siempre es perceptible inicialmente por el usuario, pero que se agrava con el tiempo, normalizando una pérdida paulatina de calidad, prestaciones y fiabilidad de las infraestructuras.

En el caso de las carreteras, la patronal viene reclamando desde hace años la incorporación de una partida estable y suficiente en los Presupuestos estatal y autonómico destinada a la conservación de la red viaria. CEACOP subraya que las actuaciones puntuales no pueden considerarse una política de mantenimiento eficaz y valora positivamente que las cuentas andaluzas para 2026 incluyan una dotación adicional cercana a los 140 millones de euros para el refuerzo del firme de la red regional, ampliable a un ejercicio más. Con ello, la inversión total prevista en refuerzo y mantenimiento alcanzará los 234 millones de euros, una cifra próxima a la que la asociación considera necesaria para garantizar un nivel óptimo de servicio y conservación.