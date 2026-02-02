Avisos por viento y lluvia en Jerez para martes y miércoles: Se pueden registrar 100 litros en 12 horas

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado nuevos avisos en la ciudad tanto para este martes como para el miércoles. Mañana se prevén rachas de viento de hasta 70 km/h. El aviso, vigente en toda la campiña, abarcará de las 22 a las 23:59 horas.

No obstante, se espera que el peor día sea el miércoles. Desde la madrugada y hasta las 16 horas estará activo el aviso amarillo por rachas de hasta 70 km/h. Además, habrá aviso amarillo por lluvias desde las 00:00 a las 20:59 horas, por precipitaciones que pueden llegar a 20 litros en una hora. A esto se suma que la Aemet ha activado también el aviso naranja por lluvias en la campiña jerezana, en la misma franja horaria, debido a que podría registrarse una precipitación acumulada en 12 horas de hasta 100 litros por metro cuadrado. Incluso, se pueden alcanzar acumulados de hasta 150 metros en 24 horas.

Previsiones de la Aemet para Jerez durante esta semana.

De momento, la semana ha comenzado con una tromba de agua este lunes cuando en apenas una hora han caído en la ciudad 18 litros, provocando numerosas incidencias en la ciudad.

Los avisos de la Aemet para la campiña afectan a Jerez pero también a Alcalá de los Gazules, Algar, Arcos de la Frontera, Benalup, Bornos, Espera, Medina Sidonia, Paterna de la Rivera, San José del Valle, Villamartin.