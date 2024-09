Pedro Sánchez se reunirá antes con el presidente de Galicia que con el de Andalucía

Las reuniones bilaterales del presidente del Gobierno con los presidentes autonómicos no van a ser sencillas. Y no sólo porque los barones del PP se han conjurado para no negociar de manera bilateral sobre la financiación autonómica o la condonación de la deuda, sino porque llevan aparejadas un complejo protocolo que se ha terminado de cerrar en la mañana de este martes.

Pedro Sánchez se va a reunir este viernes en primer lugar con el lehendakari vasco, Imanol Pradales, seguido del presidente del Galicia, Alfonso Rueda, para encontrarse a las 16.30 horas de la tarde con Juanma Moreno, aunque su reunión estaba prevista por la mañana tras la del País Vasco. La Moncloa cerró este lunes la agenda con los diferentes gobiernos autonómicos y ni Salvador Illa, presidente de la Generalitat, ni Alfonso Rueda, de Galicia, podían acudir en esa jornada, por lo que se adelantó el encuentro con Andalucía.

Debido a la importancia del encuentro, el presidente gallego ha modificado su agenda para acudir a Madrid y , tras una conversación con Juanma Moreno, ambos presidentes han acordado respetar el orden de antigüedad de los Estatutos de Autonomía que es el que se mantiene siempre en este tipo de reuniones. Según este orden, Andalucía ocupa el cuarto lugar tras el País Vasco, Cataluña y Galicia. Fuentes del Gobierno andaluz explican a este diario que las relaciones institucionales se van a poner siempre en primer lugar, aunque en este caso Moreno haya salido perjudicado ya que su encuentro tendrá lugar un viernes por la tarde, lo que reduce la presión informativa. Salvador Illa no va a acudir a este encuentro bilateral.

Con los portavoces

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha informado que se va a reunir con los portavoces de los grupos parlamentarios el próximo lunes para informarlos de los asuntos tratados en la reunión con el presidente del Gobierno. "Quiero que estén informados y también que aporten sus propuestas para ver qué hacemos con el presente y futuro de esta tierra en este momento tan difícil y complejo como el que estamos viviendo”, ha dicho en un acto público este martes en Sevilla.

Sin embargo, la reunión se va a producir tras su encuentro con Sánchez, mientras que otros presidentes autonómicos, como el de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, han optado por consensuar con el resto de fuerzas políticas de su comunidad la postura común que va a llevar sobre la financiación autonómica.

Moreno ha aseverado que el conjunto de la sociedad andaluza tiene que ser consciente de que es un momento complicado y que a todos nos incumbe defender la financiación porque de ello depende el avance de la sociedad. “Andalucía tiene talento, capacidad, fortaleza y determinación para competir con los mejores, pero queremos hacerlo en igualdad de condiciones”.

Según ha dicho, la financiación autonómica es un tema transversal que afecta a todos, a empresarios, a trabajadores, a los servicios públicos y a la sociedad andaluza en su conjunto que, según ha dicho, “debe ponerse por delante del propio Gobierno porque esto va de defender el interés general y el del conjunto de España”. “Lo que defendemos es la solidaridad, igualdad y equidad de un país porque si un país no tiene esto ¿qué país tenemos? A esa pregunta hay que dar respuesta desde la contundencia y con los instrumentos que tenemos a nuestra disposición”.