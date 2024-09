Pedro Sánchez recibirá a Juanma Moreno este viernes en Moncloa

Finalmente, será este viernes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá a Juanma Moreno en Moncloa a las 12:30 horas. Las citas con los líderes autonómicos comenzarán ese día, cuando acudirán el lehendahari vasco, Imanol Pradales, a las 10:00 horas, y el presidente gallego, Alfonso Rueda, a las 16:00 horas. Aunque Moncloa había anunciado que el segundo líder en ser recibido sería el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha pospuesto esta entrevista por motivos de agenda, aunque ha sido el acuerdo por un pacto fiscal con Cataluña la que ha motivado esta ronda de reuniones.

Según anunció Pedro Sánchez en el inicio de este curso político, su idea es hablar con cada uno de ellos sobre la financiación autonómica y sobre si el Gobierno presentará un nuevo modelo. También es posible que se hable de la condonación de la deuda que las comunidades autónomas tienen con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Con motivo de su investidura, Sánchez pactó con ERC la condonación del 20% de la deuda catalana, que se corresponden con 15.000 millones de euros del total de 73.110 millones de euros. Aunque se anunció en noviembre pasado que cada comunidad autónoma conocería qué cantidad le puede ser perdonada, lo cierto es que no ha habido más información. Moreno ha explicado en varias ocasiones que la quita de la deuda andaluza no es una prioridad, porque la Junta debe 25.270 millones de euros al FLA. mucho menos que Cataluña. A pesar de ello, el Gobierno andaluz se ahorraría entre 100 y 200 millones de euros en intereses y, además, mejoraría su posición en los mercados de deuda.

La tesis de Juanma Moreno es que no negociará nada de modo bilateral con Sánchez, aunque sí irá a la reunión, por lo que sí o sí hablarán de financiación. Lo que sí ha explicitado el presidente de la Junta es que no aceptará ninguna salida mientras no se conozca el conjunto de la propuesta para todas las autonomías. "Soy claro -ha escrito Moreno este lunes en las redes sociales-, defenderé a Andalucía por encima de todo. Digo sí al diálogo, pero no negociaré bilateralmente sobre financiación. Debe convocar la Conferencia de Presidentes".

La consjera de Hacienda, Carolina España, ha explicado que el viernes Moreno "acudirá para reclamar todas las deudas pendientes con Andalucía. "Lo que no queremos -ha indicado- son privilegios para ninguna comunidad, por lo que entendemos que es urgente cambiar el sistema de financiación autonómica, pero con todas las comunidades presentes". España ha adelantado que no será una reunión cómoda para el presidente del Gobierno.