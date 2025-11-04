El Plan Infoca cierra un año "razonablemente bueno" con 6.327 hectáreas quemadas

El presidente de la Junta de Andalucía ha hecho balance del Plan Infoca que ha mantenido activo el periodo de mayor peligro de incendios forestales con un balance de 6.327 hectáreas arrasadas por las llamas en las 876 intervenciones contabilizadas por el dispositivo en la comunidad autónoma. Juanma Moreno ha calificado la campaña como "razonablemente buena" para lo que se ha basado en la "lluviosa primavera sobre todo en marzo que llovió un 423% por encima de la media y las altas temperaturas del verano con dos olas de calor, una de ellas histórica de 16 días" y que motivaron la creación de unas condiciones que auguraban una "bomba" tal y como la ha definido, que al final no se ha traducido en un incremento importante de la superficie afectada.

No obstante, ésta supone un 4% más que la registrada en el balance del Plan Infoca del año pasado, cuando se llegó a las 6.062 hectáreas. En esta campaña que acaba de finalizar las 6.327 hectáreas fueron fundamentalmente de matorrales (4.669, un 73% del total), mientras que las restantes 1.658 afectaron a terreno arbolado. Como hace un año, la inmensa mayoría de las intervenciones del dispositivo desplegadas quedaron en conatos, es decir, con una superficie menor de una hectárea "por la rapidez de intervención de los profesionales que componen el Plan Infoca". De hecho, sólo el 20% de las mismas llegaron a registrarse como incendios.

Los más importantes de todos ellos, aquellos que tuvieron la consideración de "grandes incendios" es decir aquellos que afectan a más de 500 hectáreas se localizaron en la localidad sevillana de Burguillos y dos en la provincia de Almería, en Huércal de Almería y en el municipio de Lubrín. Moreno ha señalado también que en "trece de esos incendios se activó el Plan de Emergencias en su fase 1, es decir cuando había la posibilidad de que se produjeron daños a las personas, algo que afortunadamente no llegó a pasar en ningún momento".

El presidente de la Junta de Andalucía ha querido sostener esas cifras en "la excelente labor de los más de 4.700 profesionales que componen el Plan Infoca que se juegan la vida por proteger la seguridad de todos los andaluces", para lo que han contado con "la colaboración de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad el Estado" y "especialmente de la recientemente creada Agencia de Emergencias de Andalucía que va a contar el año que viene con un 5% más de presupuesto hasta llegar a los 272 millones de euros". En el capítulo de personal, Moreno ha querido garantizar que "la plantilla se mantendrá estable a lo largo de los doce meses del año a través de la extensión de los contratos de los fijos discontinuos, algo a lo que nos comprometimos a hacer en tres años y que vamos a cumplir en dos".

Al mismo tiempo, Moreno quiso, por un lado, "agradecer la colaboración cada vez más intensa de los ciudadanos andaluces" a quienes, por otro, pidió "complicidad, para que podamos tener nueve millones de ojos y oídos por toda Andalucía que avisen en cuanto observen cualquier indicio de un fuego, incluso cuando sean testigos de actitudes sospechosas de personas que, tanto en verano como a lo largo de todo el año, se dedican de manera malvada a provocar incendios".