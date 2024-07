Polémica por las dietas de los diputados: Ningún grupo hizo la propuesta de subida

Cualquier planteamiento de subida de sueldo de los cargos públicos termina en polémica. Casi siempre. Y mucho más cuando se trata de una cámara de representación como ocurre el Parlamento de Andalucía. Jesús Aguirre explicaba este viernes que "hay diputados a los que les cuesta llegar a fin de mes" para desvelar que los grupos parlamentarios estaban negociando la subida de las dietas de manutención y alojamiento de sus señorías que estaban congeladas desde 2017. Aguirre pretendía explicar que ha subido el precio de los hoteles y los alquileres de las viviendas a los que tienen que recurrir los diputados por su asistencia a los plenos y a las comisiones del Parlamento pero sus palabras han levantado la polémica política.

Sobre todo porque ahora nadie ha sido el promotor de la propuesta. Ningún grupo político del arco parlamentario reconoce la iniciativa y tampoco lo ha hecho ningún órgano colegiado de la Cámara: los miembros de la Mesa del Parlamento aseguran que es cosa de la Junta de Portavoces y viceversa. Sea como fuere, cualquier intento de subida de las dietas se ha abortado completamente y no ha llegado ni a ser una serpiente de verano. En el mismo día lo han desactivado.

La portavoz del grupo socialista, Ángeles Férriz, ha señalado que, como el PSOE ya ha comunicado, "no va a apoyar" esa propuesta, y ha añadido que "el PP tiene claro que quiere subir las dietas y aplican su mayoría absoluta cuando quieren, pero ahora parece que les ha entrado miedo a las reacciones que esa decisión pudiera ocasionar".

Por su parte, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha comentado desde su cuenta en la red social 'X' que "decir que a los diputados nos cuesta llegar a fin de mes es un insulto para la mayoría social de nuestra tierra", y ha añadido que "si el PP quiere subir las dietas las subirá, igual que subió el sueldo de Moreno Bonilla y de los altos cargos, pero Por Andalucía está en contra", según ha remachado.

El más beligerante con todo este asunto ha sido el portavoa de Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien ha llamado la atención sobre el "nivel de desconexión de la realidad que hay que tener para decir la barbaridad" que, a su juicio, ha planteado el presidente del Parlamento. En esa línea, ha remarcado que "en el Parlamento se cobra mucho dinero, mucho más dinero que un salario medio de los andaluces a los que, en teoría, representamos", hasta "más de 3.000 euros al mes", que es "un salario mucho más alto" que el que percibe un profesor de Secundaria como él, según ha añadido José Ignacio García. El portavoz de Adelante ha criticado que, "además, se cobran dietas de más de 2.500 euros al mes" en su caso como diputado por Cádiz, y que "no están justificadas, no se justifican", de forma que "no hay que entregar ni un triste tique, como hacen todos los funcionarios trabajadores de la Junta de Andalucía", según ha advertido.

Y en agosto

Hay que recordar que este grupo, del que formaba parte Teresa Rodríguez, ya ha planteado en varias ocasiones modificar el sistema de dietas de los parlamentarios para que cubran los gastos de los viajes que realizan en función de su trabajo pero no lo perciban siempre, incluyendo el mes de agosto cuando el Parlamento está cerrado.

José Ignacio García ha apostillado que él ve bien que se le pague a un parlamentario "si tiene que hacer un viaje, quedarse a dormir o comer fuera" de su lugar de residencia, pero ha criticado que "el sistema de dietas que hay en el Parlamento es un sobresueldo, y eso lo sabe todo el mundo", ha remachado. En esa línea, ha querido dejar claro que "Adelante Andalucía, por supuesto, se va a oponer a cualquier subida de salario y de las dietas", y ha razonado que "no puede ser que los andaluces verdaderamente no lleguen a fin de mes y aquí los políticos pretendan en el mes de julio, cuando nadie está atento, subirse el salario o las dietas", que, además, "habría que justificarlas", según ha insistido en reclamar

Tras poner de relieve además que en agosto, a pesar de que "el Parlamento está cerrado y no hay ninguna actividad, se cobran dietas igualmente", el portavoz de Adelante ha concluido anunciando que su grupo volverá a presentar "en los próximos días las reformas necesarias para que se puedan justificar las dietas, y para que los salarios sean acordes a los de la mayoría de la población", y estarán "vigilantes a esta situación".