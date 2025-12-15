Polémicas declaraciones de Moreno en pleno debate sobre el machismo: "La erótica del poder existe"

Ni la intención de voto que recoge el Barómetro Andaluz del Centra, ni la entrevista que ha publicado La Vanguardia sobre la vía andaluza. Ni siquiera la polémica sobre el número de mujeres que han podido desarrollar cáncer tras los errores en el cribado. La actualidad política en torno al presidente de la Junta, Juanma Moreno, se centra en la entrevista que ha publicado El Español en la que cuenta detalles personales que han venido a ahondar en la polémica sobre el machismo que está en el debate público tras los casos de acoso.

En un tono informal, Juanma Moreno, hace un repaso por las mujeres de su vida empezando por su madre, "respeto mucho a a las mujeres, en mi casa se ha vivido un matriarcado", pero hace algunas declaraciones sorprendentes. Así, asegura "la erótica del poder existe. Lideras una Comunidad Autónoma y eso hace que mujeres se acerquen con interés", dice en la entrevista.

El presidente andaluz también detalla una anécdota llamativa, "mi mujer se molestó cuando se me acercaron dos niñas muy monas en Tarifa y se hicieron una foto pegadas, cara con cara. Y ella delante, flipada, 'qué poca vergüenza'".

Moreno también cuenta sus tiempos de contertulio con Pedro Sánchez en un programa político de Radio Nacional de España y se compara físicamente con el presidente del Gobierno. "Conocí a Sánchez de joven, ya se le veía la ambición. Era muy apuesto, él era más alto… pero yo también me defendía", asegura. "No soy guapo, pero es más importante ser atractivo. Mi fuerte es la constancia", asegura.

Las declaraciones de Moreno han corrido como la pólvora por las redes sociales donde los rivales políticos han puesto el foco.