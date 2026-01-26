El presidente de la Comisión de Investigación Ferroviaria recalca que "la rotura de una soldadura" causó la tragedia de Adamuz

Ignacio Barrón, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que presentó el informe preliminar sobre el descarrilamiento del tren de Iryo en Adamuz (Córdoba) ha realizado un avance de la investigación en su primera entrevista, concedida al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

En esa entrevista Barrón recalca que la causa principal de la tragedia es la rotura de una soldadura, no tanto del carril de acero. “Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura, no tanto del carril, como de una soldadura”.

Y añade que en el curso de la investigación se verá por qué estaba en mal estado la soldadura. "Lo que sí que vamos a ver es por qué se encontraba así esa soldadura, cómo se podría haber detectado, etc. La investigación va a ir mucho más allá de decir cuál ha sido la causa”.

La empresa encargada de revisar que la soldadura se había ejecutado correctamente fue la ingeniería Ayesa, que inspeccionó las 114 de ese tramo y en una segunda visita revisó otras 36 de forma aleatoria.

El presidente de la CIAF sobre el estado de la soldadura de Adamuz

Barrón cree que se averiguará el fondo de la cuestión. “Estoy plenamente convencido de que vamos a llegar al fondo de la cuestión. No solamente de saber qué es lo que ha roto, sino por qué, cómo y cómo se podría haber evitado”, añade.

El presidente de la CIAF está convencido de que se llegará al fondo de la cuestión

La entrevista ha sido realizada por Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; Ricardo Martín de Bustamante, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y Juan José Martínez López; secretario general del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Respecto a si le parece normal que se hayan soldado carriles de diferente antigüedad, el presidente de la CIAF no ve problemas si la ejecución el trabajo ha sido la correcta. “Juntar dos carriles de épocas distintas, en principio, no es causa de ningún tipo de anormalidad. Siempre que se tenga en cuenta, siempre que se haga bien”, afirma.

El presidente de la CIAF no ve problemas en juntar dos carriles de épocas distintas

Sobre la recopilación de pruebas de la investigación, Barrón subraya que será clave esta misma semana. “Esta semana va a ser cuando vamos a empezar a tener ya pruebas más contundentes”, señala.

Sorpresa por el modo en que se ha renovado la línea Madrid-Sevilla

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se ha mostrado extrañado por el hecho de que no se haya remodelado de forma integral la línea Madrid-Sevilla. “Todos creíamos que se había hecho una remodelación integral de la Línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así. Se han renovado los desvíos, que era una parte que, por lo visto presentaba problemas que podían llegar a ser críticos y alguna parte más del carrilaje y algún elemento más que vamos a comprobar. Precisamente es una de las cosas que hemos pedido ahora a Adif, que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no”.

El presidente de la CIAF, extrañado por cómo se ha hecho la obra de la línea Madrid-Sevilla

No le extraña, sin embargo, que se hayan renovado los carriles con otros antiguos si los que tenían más años se encontraban en buen estado. “Hay una serie de criterios para renovar los carriles y a mí, personalmente, no me sorprende que sigan existiendo carriles del año 89 siempre que estén en buen estado, claro”.

En cuanto al balasto, otro de los elementos de la infraestructura ferroviaria, que es la capa de grava o de piedra machacada sobre la plataforma de las vías férreas para asentar y sujetar sobre ella las traviesas, el presidente de la CIAF descarta que tenga que ver con el trágico accidente. “El balasto, en principio, no parece que tenga una intervención especial en este accidente”, asegura Barrón.

Sobre la seguridad, el experto respalda la cifra de trabajadores a bordo del tren. “Desde el punto de vista de la seguridad yo no creo que sea necesario aumentar el número del personal de a bordo, en principio”.

Más separación entre ejes de vía para evitar colisión de trenes

A modo de recomendaciones para evitar la colisión entre dos trenes, la CIAF señala que es partidaria de ampliar la separación actual entre ejes de vía a una distancia mínima de 5 metros, en lugar de los 4,30 a 4.50 metros que tienen actualmente.

“La reflexión podría llevarnos a recomendar que, en el trazado de las nuevas líneas, la separación entre ejes de vía sea mayor”, defiende.

“Yo, personalmente, creo que la distancia entre vías tendría que tender a ser 5 metros siempre. En este caso es una línea antigua y tiene 4 metros 30… en algunas líneas más modernas se va a 4.50, y yo creo que somos un poco tacaños en eso”, sostiene.

Aconseja también seguir el ejemplo de Japón para elevar la seguridad en el diseño de los bogies de los trenes, de forma que ante un accidente estos bogies no salgan despedidos. “También hay unos dispositivos, hemos visto en Japón, que todos los bogies de alta velocidad tienen una especie de lengüeta cuya función es, que en caso de descarrile, chocar contra el carril y evitar que se desplace”.

“Eso son cuestiones de diseño que habrá que analizar y que habrá que reflexionar”, puntualiza.

La completa independencia de la Comisión

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha incidido especialmente en la independencia de la CIAF.

“Categóricamente no hemos tenido ningún tipo, ni yo ni nadie de la Comisión, ni de injerencia, ni de observación, ni de sugerencia de ningún tipo. Yo, precisamente, en cuanto llegué a Madrid estuve en el Ministerio, estuve hablando con el ministro, me mandó llamar… y lo primero que me dijo y lo último que me dijo es: “eres completamente libre de hacer lo que creas conveniente, de decir lo que quieras, tú y tu equipo de la Comisión sois completamente independientes”, declaró Barrón.

El experto concluyó señalando que la misión del organismo que preside es aprender de los datos y evidencias, no señalar culpables. “La CIAF no tiene por misión establecer culpabilidades, sino que es una máquina de aprender”, dijo.