El PSOE andaluz no decidirá el futuro de Juan Espadas hasta después del Congreso Federal

La reunión de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía vivió este jueves pasado un hecho poco común. Cuando su secretario general, Juan Espadas, anunció que volvería a presentar su candidatura en el próximo congreso regional, no hubo un aplauso general ni ovaciones, ni siquiera un reguero de intervenciones para manifestar el apoyo de quienes, en definitiva, forman parte de su dirección. Sólo tres personas le felicitaron por ello en el turno de palabras. Varios de los presentes han subrayado este vacío a este medio: "Ningún apoyo expreso al secretario general". Otro contradice esta conclusión: "Es verdad, no hubo aplausos porque no hubo trascendencia, eso ya se superó cuando Juan dijo en el comité director que él se presentaría y animó a quien quisiese a que se presentarse a las primarias".

¿Qué significa esto en la clave del viejo partido andaluz? Pues que Espadas es un secretario general que no levanta ilusión en la militancia, aunque de momento cuenta con el respaldo de los secretarios provinciales y, en especial, con el respaldo del PSOE de Sevilla, que prefiere mantener el estatus de poder que le otorga un sevillano en la cúpula a abrir un melón sucesorio, aunque esta fruta terminará por abrirse una vez que se celebre el 41º Congreso Federal de finales de noviembre y llegue el andaluz tres meses después. En lo que sí coinciden los críticos con Espadas y quienes le apoyan es que la única persona que podría sustituirle es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero eso es una materia exclusiva de Pedro Sánchez.

Renovación a fondo

El PSOE está en modo congreso. Pedro Sánchez ha convocado el federal del 29 de noviembre al 1 de diciembre por dos motivos principales: alinear al partido sobre una propuesta única de financiación autonómica y abordar las situaciones electorales de los territorios más preocupantes; entre éstos, y sobre todo, Andalucía. ¿Significa eso que Sánchez quiere relevar a Espadas? No, pero tampoco tiene claro su permanencia hasta 2026, eso es algo que el presidente del Gobierno no ha madurado del todo. La eleción de Sevilla como sede del federal es significativa. El último sondeo nacional que se ha publicado, que es el de 40dB para la cadena Ser y El País, indica que el PP le saca seis puntos de ventaja al PSOE en Andalucía, la comunidad donde la diferencia es más amplia después de Galicia, donde los populares se salen de plano.

Este medio ha hablado con distintas fuentes, y la conclusión es que la alternativa a Espadas dependerá de la actitud de Ferraz sobre ello. Y eso supone una incógnita que en estos momentos es imposible de resolver, porque el 41º Congreso, el que decidirá la nueva Ejecutiva federal, se presenta como una renovación total del partido. En este sentido, ni siquiera es seguro que el actual secretario de Organización, Santos Cerdán, vaya a seguir en su puesto, lo que Sánchez está preparando, y en eso coinciden todos los consultados, es en un cambio profundo en el partido para después acometer una remodelación en el Gobierno que ponga a ambos en modo electoral. No están hablando de un adelanto electoral inminente, sino de reunir fortaleza para afrontar una legislatura en la que no está nada claro que haya Presupuestos Generales del Estado para 2025 y en el que costará conseguir los votos para aprobar la reforma legislativa que conlleva la singularidad catalana.

Un dirigente que es miembro del comité federal admite que el partido vive momentos de dudas, y que todo es posible en Andalucía, donde habrá elecciones en 2026, pero sostiene que "no veo masa ahora para que haya una lista alternativa a Espadas para la secretaría general, hay una gran incertidumbre hasta después del congreso federal. "Otra cosa -prosigue- es que, para la candidatura a la Junta, haya primarias y se elija a otro, pero lo que sí está claro es que Juan está, completamente, decidido a presentarse".

Remodelación del Gobierno en clave preelectoral

Andalucía cuenta ahora con una alta representación en la Ejecutiva federal. Montero es la vicesecretaria general del PSOE, aunque su cargo no emanó del 40º Congreso de Valencia, sino de una remodelación posterior, por lo que puede ser confirmada en Sevilla; Alfonso Rodríguez Gómez de Celis es secretario de Política Muncipal, y Juanfran Serrano es secretario adjunto de Organización. Espadas tendrán que mantener ese listón para no perder más autoridad antes los suyos, una vez que la representación andaluza en la lista de las europeas fue escasa.

La fecha del Congreso Federal es significativa, porque Pedro Sánchez ya habrá sustituido a la ministra Teresa Ribera, que debe ser confirmada como comisaria de Ursula von der Leyen en el Europarlamento, y ERC y Junts habrán resuelto su crisis de liderazgo en sendos congresos. Esto último es muy importante, porque el PSOE confía en que los cambios internos en Junts y ERC le serán favorables. Una vez acometido esa primera sustitución en el Gobierno -en realidad, la segunda, tras la entrada de Óscar López-, vendrán otras con la que afrontar una legislatura muy intensa.

Una vez que haya nueva dirección en Ferraz después del Congreso Federal, se acometerán los cambios regionales. Hasta hace unos meses, Santos Cerdán había propuesto una solución imaginativa que pasaba por hacer secretario general del PSOE de Andalucía al jiennense Juanfrán Serrano en espera de que María Jesús Montero fuera la candidata a las elecciones autonómicas de 2026. Esto se ha desinflado, básicamente porque fue una idea de Cerdán sobre la que Sánchez no se había pronunciado. Un ex dirgente crítico con Espadas opina lo siguiente: "Entiendo que Pedro Sánchez no sepa qué hacer, ¿quién es Patricia Cavada? ¿quién es Juanfran Serrano? Creo que eso era una solución pensado para lo orgánico, no para la institución, para que Montero fuese candidata, pero María Jesús va a salir devaluada con la financiación singular de Cataluña".

Y lo mismo opina uno de los leales a Espadas: "La alternativa a Juan es muy difícil, aunque haya críticos de un lado y otro, susanistas y antisusanistas reunidos en una causa común, porque no podemos estar cambiando candidatos cada cuatro años como han hecho en Madrid, ahora Gabilondo, mañana un entrenador de baloncesto. Si hubiera alguien claro, sí, como María Jesús, pero eso no va a ocurrir, al menos, de momento".

El acuerdo fiscal de Cataluña supone un peso en las alas para la candidatura de Montero, si bien nadie en el PSOE de Andalucía ha cuestionado un pacto que pasa por entregar a la Generalitat la recaudación de los impuestos estatales. A diferencia de lo ocurrido en Extremadura, Castilla y La Mancha, Madrid y Asturias, la respuesta de Juan Espadas ha estado bajo la sombra del Gobierno, es el líder del partido en Andalucía, pero también el portavoz del grupo socialista en el Senado, no era esperable que adoptase ninguna postura crítica.

El nombre de Patricia Cavada, actual alcaldesa de San Fernando, fue puesta en circulación hace unas semanas. Es la segunda regidora en importancia del PSOE de Andalucía después del alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, pero ella se ha encargado de negar esa posibilidad. Sólo piensa en La Isla. A pesar del éxito electoral en su ciudad, Cavada nunca ha jugado en el campo orgánico del partido en Andalucía. Por si quedase alguna duda sobre su voluntad de no liderar candidatura alguna, Cavada estuvo en la reunión de la Ejecutiva andaluza del jueves pasado.