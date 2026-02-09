El PSOE andaluz pone distancia: "No es comparable la situación entre Aragón y Andalucía"

La reacción oficial del PSOE de Andalucía a los resultados electorales de Aragón se ha hecho esperar. Hasta bien entrado el mediodía de este lunes no se ha pronunciado el portavoz del partido, Francisco Cuenca, quien ha tratado de poner tierra de por medio. "Desde el PSOE de Andalucía entendemos que no es comparable la situación entre Aragón y Andalucía. Quien lo haga es que no conoce lo que está pasando en esta tierra", ha dicho. A su juicio, "en Andalucía existe un descontento generalizado de toda la ciudadanía con la gestión de Moreno Bonilla al frente de los servicios públicos, un descontento que está teniendo reacción ya en la calle con continuas protestas".

El portavoz de los socialistas andaluces vaticina que las elecciones autonómicas, previstas para la próxima primavera, serán "un referéndum sobre los servicios públicos y estamos convencidos de que habrá una reacción electoral para defender ante Moreno Bonilla la sanidad pública, la educación, la dependencia frente a un presidente que lo único que hace es posar". Y frente a eso, Francisco Cuenca defiende la candidatura de María Jesús Montero, "una líder experta en la gestión pública que es el mayor valor de los socialistas andaluces y la esperanza del pueblo andaluz. Y vivimos, como todos los españoles, esa situación de pacto de la derecha de PP y Vox en España que con su discurso del odio tanto está polarizando y tanto está quebrando los cimientos de nuestra convivencia democrática".

"Falsa moderación"

Asimismo, Cuenca ha reprochado “lo poco que le ha durado al PP de Moreno Bonilla su falsa moderación” y critica que el Gobierno andaluz aún no haya concretado ninguna medida, "lamento que el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, haya confrontado y mentido sobre la contribución del Gobierno de España a la recuperación de Andalucía tras el temporal". El portavoz socialista ha afirmado que María Jesús Montero, “ha garantizado desde el primer día todas las ayudas que sean necesarias para la comunidad, y a la mayor brevedad posible, al igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez". “Compromiso que han vuelto a reiterar hoy en uno de los municipios más perjudicados por el temporal, Huétor Tajar (Granada)”, ha señalado.

El portavoz socialista denuncia la “irresponsabilidad y poca altura política” del PP de Moreno Bonilla, que “se ha lanzado al barro de la confrontación en un momento tan duro para Andalucía, sembrando dudas y generando aún más incertidumbre a los miles de andaluces y andaluzas afectados, que lo que esperan de sus gobiernos es unidad de acción y cooperación institucional”. “El Partido Popular debería ayudar en lugar de embarrar, contribuir a reconstruir en lugar de intentar dañar al adversario político con un drama de semejante envergadura”.