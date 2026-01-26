Puente admite que la alta velocidad entre Madrid y Andalucía podría no reanudarse el 2 de febrero

El Ministerio de Transportes había fijado como objetivo la reanudación de la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía el 2 de febrero, tras el accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba). Sin embargo, el ministro Óscar Puente ha reconocido este lunes que ese plazo podría no cumplirse, abriendo la puerta a nuevas demoras en la reapertura de la línea.

En una entrevista concedida al programa La Hora de La 1 de TVE, Puente explicó que el principal obstáculo en estos momentos es la falta de autorización judicial para intervenir en la totalidad del tramo afectado. Según indicó, esta circunstancia está ralentizando los trabajos y genera incertidumbre sobre la fecha inicialmente prevista para recuperar el servicio.

“No sabemos si podremos llegar al día 2 porque aún no contamos con el permiso del juzgado para actuar sobre toda la vía, y eso está suponiendo un retraso”, señaló el ministro, quien precisó que los equipos técnicos están aprovechando este tiempo para avanzar en tareas complementarias. Entre ellas, citó trabajos en la catenaria, acopio de materiales y otras actuaciones previas que permitirán acelerar las labores una vez se obtenga la autorización necesaria.

Puente subrayó que la decisión final no depende exclusivamente del Ministerio y que será en función de la evolución de los permisos judiciales cuando se determine si la reapertura puede producirse en la fecha prevista o si será necesario posponerla algunos días más.