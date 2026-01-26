Una rotura en una vía en Tarragona obliga a limitar a 80 kilómetros hora un tramo del AVE entre Madrid y Barcelona

Adif ha detectado una rotura en la vía de alta velocidad en la ruta del AVE Barcelona-Madrid, a su paso por la Espluga de Francolí (Tarragona), y la incidencia está provocando retrasos de hasta una hora en el servicio. La situación ha obligado a reducir la velocidad de los trenes en un tramo del recorrido, una medida que ya se deja notar en los tiempos de viaje.

La rotura ha llevado a limitar la marcha a 80 kilómetros por hora durante una parte del trayecto. Esa reducción de velocidad explica que se estén registrando demoras, con afectación directa sobre la regularidad del servicio y sobre la duración prevista de los desplazamientos entre Barcelona y Madrid.

Fuentes del Ministerio de Transportes han confirmado que la incidencia “no pone en peligro la circulación de convoyes”. Además, han señalado que ya se están realizando las intervenciones necesarias desde la noche de este domingo, cuando se notificó el problema.

Una limitación a 80 km/h en un tramo del recorrido

El impacto de la rotura se traduce, de acuerdo con la información disponible, en una reducción obligatoria de la velocidad a 80 kilómetros por hora en un tramo concreto. Ese ajuste operativo se aplica como respuesta directa a la detección del problema en la infraestructura, con el objetivo de mantener la circulación mientras se llevan a cabo las actuaciones correspondientes.

El resultado inmediato es un servicio con retrasos de hasta una hora, un margen que se suma a otras incidencias que ya estaban afectando a esta conexión. En la práctica, esta nueva rotura no se presenta como un hecho aislado, sino como un elemento más dentro de un escenario de velocidad limitada en distintos puntos de la ruta.

Intervenciones “desde la noche del domingo” y seguridad del servicio

Según las fuentes del Ministerio citadas, la rotura se notificó la noche de este domingo y, desde ese momento, “ya se están realizando” las intervenciones. La información oficial, tal y como se recoge, insiste en un aspecto clave: la incidencia “no pone en peligro la circulación” de los trenes.

Esa precisión sitúa el episodio en el terreno de la operatividad y la gestión del servicio —con reducción de velocidad y demoras— más que en una situación de riesgo para los convoyes. Aun así, el efecto sobre los viajeros se concentra en los tiempos de desplazamiento y en la acumulación de retrasos.

Un incidente que se suma a otras reducciones de velocidad

Este nuevo episodio se añade a la reducción de la velocidad de trenes AVE o Iryo en “varios tramos” de la ruta entre Barcelona y Madrid. El texto subraya que estas limitaciones están provocando que el trayecto pueda durar hasta una hora más de lo previsto y que, además, han causado “importantes demoras” durante todo el fin de semana.

En conjunto, la rotura localizada en la Espluga de Francolí se incorpora a un contexto en el que ya existían recortes de velocidad en distintos puntos del itinerario. La consecuencia práctica, tal y como se describe, es doble: por un lado, retrasos puntuales “de hasta una hora” y, por otro, un alargamiento del tiempo total del viaje “hasta una hora más”.

Límite de 160 kilómetros entre Ourense-Santiago por lluvia y viento

Por otra parte, Adif ha puesto una limitación temporal de velocidad de 160 kilómetros por hora en toda la línea Ourense-Santiago para los trenes de alta velocidad, que sí circulan, a diferencia de los regionales, que están suspendidos, a consecuencia del temporal de lluvia y viento que azota a la comunidad gallega.

Esta limitación por condiciones meteorológicas adversas tiene, en principio, una duración de 48 horas, según informan fuentes de Adif.