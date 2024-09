Salud rechaza 'in extremis' hablar del virus del Nilo en el Parlamento

La crisis del virus del Nilo Occidental era uno de los puntos más esperados a tratar en la primera comisión de salud presidida por la nueva consejera Rocío Hernández, pero ha sido retirado in extremis del orden del día. A escasos minutos de comenzar la comparecencia, sin que la consejera se hubiera siquiera presentado, el presidente de la comisión informó sobre su decisión de retirar este punto del orden del día, sin que hayan mediado las razones de esa eliminación.

El virus del Nilo llegaba este miércoles al Parlamento de Andalucía como uno de las cuestiones a tratar en la primera Comisión de Salud de la recién estrenada consejera. Informar sobre la gestión de esta crisis había sido solicitado tanto a petición de la propia Hernández como de Vox, PSOE y Por Andalucía.

La negativa de la Junta a tratar este tema llega mientras continúa el goteo de muertes e infecciones con la provincia de Sevilla en el ojo del huracán por el mayor número de las mismas. Precisamente, este lunes se comunicó la que es ya la séptima víctima mortal a causa de la enfermedad que provoca la picadura de un mosquito infectado, un vecino de Mairena del Aljarafe, así como el segundo caso que se contabiliza en la capital, tras el primero comunicado el pasado agosto. En total, la última semana se cerró con otros seis nuevos casos en personas de Palomares del Río, Mairena del Aljarafe, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Sevilla y Linares.

Asimismo, también en la provincia de Sevilla, se ha detectado la presencia de VNO en las capturas realizadas en Las Cabezas de San Juan. Por su parte, la Estación Biológica de Doñana de CSIC ha localizado igualmente presencia de VNO en mosquitos capturados en el entorno rural de Dehesa de Abajo de La Puebla del Río. A su vez, se ha detectado la infección en un caballo en El Pedroso, otro en La Rinconada y uno más Villamanrique de la Condesa, según los datos comunicados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Y, mientras la consejera calla, los vecinos de las zonas afectadas, la mayoría en la cuenca del Guadalquivir, temen un escenario como el de 2020 y piden un mayor refuerzo institucional contra este virus, a sabiendas de que el cambio climático favorecerá que aumente su circulación y que deje de ser estacional. Los vecinos, agrupados en una plataforma ciudadana se han manifestado ya tres veces (La Puebla del Río, Coria del Río e Isla Mayor), y tienen prevista una cuarta en Dos Hermanas, para exigir una solución a futuro. Piden una vacuna.

En ello trabaja el investigador cordobés del IrsiCaixa, Jorge Carillo, a través de un proyecto llamado LWNVIVAT (Limiting West Nile Virus Impact by Novel Vaccines and Therapeutics Approaches) al que la Unión Europea ha destinado 5,7 millones de euros. En él intervienen ocho grupos de investigación de España, Francia, Alemania y Dinamarca y arrancó el 1 de diciembre de 2023. Son cuatro los principales retos a los que se enfrenta el equipo.

"Conseguir cubrir todos los linajes del virus para que la vacuna sea eficaz al más alto nivel, que sea efectiva para las personas en alto riesgo y la durabilidad", indicó Carrillo en una entrevista reciente en este medio, para quien este último punto se presenta como el principal escollo. Esta fase de investigación está previsto que finalice en 2027, donde se iniciaría el desarrollo clínico que implica su fabricación en laboratorios y su adecuación a las pautas regulatorias, para lo que todavía no hay financiación asegurada.