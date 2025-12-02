Antonio Sanz exige disculpas a la oposición tras el archivo de la Fiscalía sobre el falso borrado de mamografías

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha valorado este martes como "contundente" el archivo por parte de la Fiscalía Provincial de Sevilla de las denuncias presentadas por la asociación Amama y el Defensor del Paciente sobre un supuesto borrado o manipulación de pruebas diagnósticas del cribado de cáncer de mama. En una entrevista en Canal Sur Radio, Sanz ha instado a los partidos de izquierda a pedir "perdón" a los profesionales sanitarios, a quienes, según él, "se les acusó de delitos manipulando y mintiendo".

"El archivo de la Fiscalía confirma que nada de esto ha sucedido. Era imposible, el sistema no lo permite, existen todas las garantías de copia y mantenimiento de la información", ha afirmado el consejero, quien ha reprochado a la oposición haber hablado de "negligencia criminal" y de "manipulación y borrado" de pruebas para generar "una desconfianza en el sistema". "Obsesionados por destruir al Gobierno, han querido hacer daño al sistema por electoralismo imprudente", ha añadido.

Sanz ha subrayado que "se ha pretendido manchar diciendo que había 4.000 casos no detectados ni tratados, y luego se dijo que eran llamadas telefónicas, no casos reales. Lo que demuestra claramente este archivo es que no se puede jugar a hacer política con cosas tan sensibles como el cáncer". Para el Ejecutivo andaluz, la resolución fiscal "deja clarísimo que los historiales médicos de las pacientes se mantienen íntegros y coincidentes".

La oposición no ha tardado en reaaciones. El PSOE ha calificado de "indecencia" la exigencia de Sanz de pedir disculpas. Ángeles Férriz, parlamentaria socialista, ha defendido que "el Gobierno debe dejar ya la cacería contra Amama" y ha criticado que la Junta tenga "muy poca decencia para exigirnos que pidamos perdón cuando es ella la que debería disculparse por el saqueo y destrozo de la sanidad pública". Férriz ha añadido que la decisión de la Fiscalía solo afecta al supuesto borrado de pruebas, pero que todavía hay "cientos de denuncias de mujeres que se hicieron pruebas y no recibieron avisos".

Por su parte, Esperanza Gómez, diputada de Por Andalucía, ha rechazado cualquier obligación de disculparse y ha señalado que el archivo de la Fiscalía "no significa que no haya responsabilidades administrativas o políticas". Gómez ha insistido en que la crisis del cribado de cáncer de mama se debe a la dejación de funciones del SAS y que "se ha dejado a su suerte a miles de mujeres que podían estar enfermas".

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Begoña Iza, también ha replicado a Sanz. "Quien tiene que pedir perdón todavía es la Junta de Andalucía, por maltratar a las mujeres que no reciben atención adecuada", ha señalado. Iza ha recordado que otras denuncias sobre fallos en los cribados siguen en curso y ha reclamado explicaciones políticas y judiciales sobre los problemas de comunicación de los resultados de las mamografías.

La Fiscalía de Sevilla ha archivado la denuncia de Amama tras determinar que los fallos en la visualización de pruebas diagnósticas en ClicSalud+ se debieron a "una saturación de los servidores por exceso de demanda", sin que se produjera borrado ni alteración de los historiales clínicos. La investigación descarta la comisión de delitos de descubrimiento de secretos o daños informáticos, confirmando la integridad de los registros clínicos y la autenticidad de los historiales médicos.