Salud llamará a 2.000 mujeres para subsanar los errores del cribado del cáncer de mama

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha comenzado a llamar a 2.000 mujeres a las que había realizado una mamografía para explicarles los resultados. Salud ha encontrado una carencia en el protocolo de cribado del cáncer de mama que afecta a la comunicación en aquellos casos en los que había dudas.

Todas las mamografías que realiza el SAS son vistas por varios radiólogos, que las clasifican en tres grados: en el que no se encuentra ningún tipo de alteración; el caso sospechoso, del que se informa de modo inmediato a la mujer para la realización de otras pruebas que confirmen el diagnóstico, y casos dudosos que hay que vigilar su evolución en función de los antecedentes familiares, estilos de vida y otras características que se conocen por una encuesta que se realiza a la usuaria. Lo que el SAS ha detectado es que no se avisaba a todas las mujeres de este tercer grupo o se les llamaba meses después, incluso un año.

Algunas de este grupo sí habían recibido el aviso de sus hospitales, pero esa comunicación no está recogida en el protocolo. Esto coincide con las denuncias que han hecho varias mujeres a través de la organización Amama. Según una fuente del SAS, la mayor parte de esos casos en duda, en un 98%, evolucionan como benignos.

Es posible que algunas de las 2.000 mujeres a las que el SAS va a llamar ya hayan recibido una consulta posterior, pero con ello se quiere acabar con el problema de modo pleno. Además de ello, el SAS ya ha modificado el protocolo para que, en esos casos que hay que vigilar la evolución, se comunique a la usuaria.

