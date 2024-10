El SAS no tiene prevista la construcción de un nuevo hospital en Almonte

El Servicio Andaluz de Salud, SAS, ha confirmado a este diario que el Plan de Infraestructuras Sanitarias elaborado hasta 2030 no contempla la construcción de ningún nuevo hospital en la localidad onubense de Almonte ni en El Rocío.

Según la planificación del servicio público de salud, el Distrito Sanitario Condado-Campiña al que pertenece esta localidad onubense, no tiene prevista la construcción de nuevas infraestructuras sanitarias. Eso no quiere decir, claro, que no se vayan a acometer inversiones o mejoras en las ya existentes, pero no hay planificada inversión para nuevos hospitales. Esto en lo que se refiere al sistema público. Porque las empresas privadas sí que podrían construir un centro hospitalario en donde estimasen oportuno, siempre y cuando contasen con las correspondientes licencias municipales y dispusieran del suelo para ello. Hay que recordar, además, que la Junta ha finalizado la construcción del Chare de Lepe y que el Ministerio de Transportes ha reanudado las obras para la construcción de la vía de servicio de la autovía A-49 que dará acceso al centro hospitalario, de la Costa Occidental de Huelva. Una obra que tiene un presupuesto de El presupuesto de la obra asciende a 3,1 millones de euros (IVA incluido).

Así lo ha indicado la Subdelegación del Gobierno en Huelva, que señala que la ejecución de los trabajos se tuvo que parar «por problemas del contratista», pero que el contrato ya se ha cedido a otros, «por lo que las obras ya se pueden reactivar».

De este modo, en esta fase inicial los trabajos de accesos al Chare de Lepe se centrarán en la preparación y acondicionamiento del terreno, así como en la adecuación de las obras previamente ejecutadas, «con el fin de asegurar una correcta ejecución de los trabajos». A continuación, se proseguirá con las labores de drenaje, movimiento de tierras, reposición de servicios afectados y cimentación de la estructura.

La vía de servicio proyectada, que facilitará el acceso al Chare, tiene una longitud de 1.310 metros y se conectará con el enlace número 117 de la A-49. La Subdelegación ha señalado que «este enlace fue remodelado y adaptado en 2020», cuando las intersecciones originales fueron transformadas en glorietas, de forma que, Con la nueva actuación, «se completa su mejora funcional».