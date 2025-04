Plaza de abastos de Jerez, 140 años muy nuestros

El Mercado Central de Abastos de Jerez cumplirá el próximo 25 de abril 140 años. Su edificio se construyó en el ex convento de San Francisco, que se compró al Estado mediante cierto censo de 84.531 reales. Se puso la primera piedra el 29 de junio de 1873, sobre 3.228 metros cuadrados, proyectados por el arquitecto José Esteve y López, siendo entonces alcalde Francisco Revueltas y Montel. La obra costó cuatro millones de reales.

Interior de la plaza en 1940.

Durante el acto -como relata Francisco Doña Nieves en su libro El Dr. Revueltas y Montel y su labor como Alcalde de Jerez en tiempos de la Primera República Española- Francisco Revueltas pronunció un discurso en el que "se congratulaba de que al Ayuntamiento republicano, por él presidido, cupiese la gloria de llevar a cabo un proyecto tan generalmente deseado". Debajo de la primera piedra se colocó una caja en la que se guardó el acta de la sesión en la que se acordó la construcción de este mercado. Así, el alcalde concluyó su intervención con la paráfrasis de unas palabras de Castelar: "Si no hemos cumplido cual deseamos, que Dios nos perdone y el pueblo nos olvide".

Plaza Esteve y bar La Vega por gentileza de Juan Ramírez.

Con motivo de tal celebración, el investigador de la historia de Jerez y académico de la Academia San Dionisio de Jerez Antonio Mariscal Trujillo ofrecerá el próximo 9 de abril, a las 19,30 horas, en dicha Corporación, la conferencia 'Del patio de San Francisco a la plaza de Abastos 1885-2025'. La introducción estará a cargo del presidente de la Academia, Juan Salido Freyre. La entrada será libre hasta completar aforo. Esta cita será el pistoletazo de salida de un programa municipal para festejar la fecha.

Plaza Esteve en los años 40 por getentileza de Juan Ramírez.

Los antecedentes del mercado los encontramos en la plaza Monti, a primeros del siglo XIX, que fue el primer sitio en el que iba a ir ubicado. También se vendían hortalizas en la plaza del Arenal, así como en la plaza de la Yerba, Plateros... y cuando terminaba la jornada se quedaba todo lleno de desechos. En los años 60 del mismo siglo el Ayuntamiento proyectó un mercado central de abastos, así como un teatro para Jerez. Todo se quedó en agua de borrajas. Con Revueltas y Montel ya se desarrolla un primer proyecto en condiciones en lo que se llamaba la plaza de la Hortaliza, hoy plaza Esteve, y lo que ocupaba parte del claustro de San Francisco, que pasó a manos del Ayuntamiento con la desamortización de Mendizábal.

"El proyecto eran dos en realidad, uno en la ubicación actual y otro en La Victoria, aprovechando el convento de los Trinitarios, hoy Escuela de Arte, para que hubiera en los dos sectores de San Miguel y Santiago. Todo quedó paralizado porque no había dinero. Incluso se emiten una serie de acciones pensando que, al ser un bien para la ciudad, las grandes fortunas iban a invertir. Nadie lo hizo. Fue un fracaso, hasta que en el año 1870 hubo presupuesto y se colocó la primera piedra en 1873. En 1885 se inauguró por todo lo alto, con unos 200 puestos", recuerda Mariscal. Era una zona con mucho ambiente, incluso las tardes de los domingos se organizaban verbenas con tómbolas y rifas a beneficio de los más necesitados.

La plaza dibujo a plumilla por gentilleza de Angelines Soto.

En los planos de entonces se podía ver que la calle Doña Blanca apenas existía. Era una vía estrecha, "calle de San Francisco que es larga y serena", como dice el villancico, porque llegaba hasta la calle Évora. Todos aquellos edificios se fueron derribando, incluyendo el cine Salón Jerez, el primero que tuvo la ciudad. Así que la zona fue quedando diáfana, con el último derribo que fue el del almacén de los Madrileños, que daba al Gallo Azul. Luego llegó el edificio de los arcos, con una bolera y barra americana, la cafetería La Vega... "Se convirtió en el lugar de encuentro de la gente, en el centro vital de la ciudad, el sitio donde se oye latir el corazón de la ciudad, tal como pienso que es hoy", subraya Mariscal. Y con el tiempo se levantó la Magistratura del Trabajo para establecer el Instituto Nacional de Colonización (INC), hoy IARA, un edificio con muchos detractores, así como defensores.

Imagen actual del exterios de la plaza. / Manuel Aranda

Hoy, en la plaza, hay 105 puestos. En dos de ellos, 42 y 22 de pescado, está al frente Juan Ignacio Parada, presidente de los comerciantes del mercado de abastos. "Nuestra plaza es una maravilla, una de las más baratas de España. Es el corazón, lo que mueve el centro. Yo tengo clientes de tres generaciones. Llevo 37 años en la plaza, desde los 12. Al jerezano le encanta venir y al visitante le sorprenden los precios". Parada apuesta por otros 140 años más, "y que a la gente no le dé tanto por las grandes superficies, sino por el pequeño comercio, que es de lo que vivimos".

Antonio Mariscal hará un profuso recorrido por la historia de la plaza, ilustrado con diapositivas, por las diferentes intervenciones y reformas que ha ido teniendo, como las de 1957 y 1985, hasta las más actuales. Antonio es un visitante diario de la plaza, como miles de jerezanos. "Me encanta ir. Voy todas las mañanas, me divierto, compro lo que tengo que comprar y cojo el autobús número 4 que me deja en la misma puerta de mi casa. Y lo que me llama la atención es que hay gente muy muy muy mayor que va con el tacataca, se montan en el autobús y van a la plaza a comprar. Es una costumbre de toda la vida que no quieren perder. Es algo muy nuestro".