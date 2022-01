La Audiencia de Sevilla condena a siete años de cárcel a Antonio Fernández y a 4 años al ex director Juan Márquez por las ayudas a Acyco

De otro lado, el tribunal absuelve al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá de delitos de prevaricación y falsedad; al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera de delitos de prevaricación, malversación y falsedad, y al ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano de los delitos de malversación y prevaricación de los que fue acusado, declarando asimismo extinguida por fallecimiento la responsabilidad penal del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y de otro encausado que fue incluido como 'intruso' -beneficiario de las ayudas pese a no tener relación con la empresa-.

En el caso de Agustín Barberá, los magistrados argumentan que no ostentó el cargo de viceconsejero de Empleo hasta el 26 de abril de 2004 y, por tanto, “ninguna vinculación se le aprecia con la decisión de otorgar la ayuda socio-laboral a Acyco tras el ERE”. “Su inculpación se limita al hecho de ostentar el cargo de viceconsejero de Empleo, sin otro dato que permita apreciar una intervención activa en los hechos enjuiciados”, subrayan.

También ha sido absuelto el ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano de los delitos por los que fue acusado en relación a la obtención de una ayuda por importe de 243.600 euros mediante la suscripción de una adenda al convenio de febrero de 2004 suscrito entre la Dirección General de Trabajo e IFA-IDEA para articular el pago de la ayuda a Acyco, pues no estima acreditado que “se confabulara” con Francisco Javier Guerrero “al objeto de desviar” dicha cantidad del erario público “a fines particulares carentes de justificación”.

El tribunal, de otro lado, condena a cinco años de cárcel y siete años de inhabilitación a la presidenta del Consejo de Administración de Acyco y a un abogado como cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de malversación, mismos delitos por los que condena a tres años, seis meses y un día de prisión y a cinco años de inhabilitación absoluta al director de Recursos Humanos y abogado de Acyco.

Indemnización de más de 3 millones a la Junta

De igual modo, la Audiencia condena a un directivo de la mediadora Vitalia a cuatro años de cárcel y seis años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, mientras que un segundo representante de dicha mediadora es condenado a dos años de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de un delito de malversación.

En concepto de responsabilidad civil, seis de los siete condenados en esta pieza separada del caso ERE -todos a excepción del ex director general de Trabajo Juan Márquez- deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía con hasta 3.033.625,84 euros, aunque cada uno de ellos en diferente proporción.

El juicio de Acyco es el segundo de los más de un centenar de juicios por las ayudas individuales de los ERE. En la vista oral se han investigado las ayudas que, por importe de 2,9 millones de euros, fueron concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco) de Sevilla. Este juicio comenzó casi un año después de que se dictara la sentencia de la denominada “pieza política” de los ERE, en la que fueron condenados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 17 ex altos cargos.

La vista oral se inició el 9 de septiembre de 2020 con polémica puesto que en el banquillo de los acusados se sientan 12 procesados, entre ellos cinco ex altos cargos de la Administración andaluza que fueron excluidos del resto de las piezas tras haber sido enjuiciados en el “procedimiento específico” de los ERE. Se trata del ex consejero de Empleo Antonio Fernández; el ex viceconsejero, Agustín Barberá; los ex directores de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y Juan Márquez; y el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Hay un sexto ex alto cargo, el ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera que fue juzgado en esta causa porque no se le aplicó el principio non bis in ídem, dado que la Audiencia lo exculpó del juicio del “procedimiento específico”, lo que no impide que sea enjuiciado en algunas de las restantes piezas de las ayudas individuales.

Durante la vista oral, que acabó el 22 de diciembre de 2020, la Fiscalía Anticorrupción modificó sus conclusiones provisionales, rebajándolas en algunos casos. Así, pidió diez años y medio de cárcel para el ex consejero de Empleo Antonio Fernández; otros cuatro años y medio para el ex viceconsejero Agustín Barberá -inicialmente solicitaba 14 años y medio- y la misma pena para los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. Para el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar solicitó seis años de prisión, y en el caso de la empresaria Encarnación Poto Monge, el abogado de Acyco, Gabriel Barrero, y para un letrado reclamó nueve años de prisión frente a los 14 iniciales.

Entre los acusados en este juicio se encontraba precisamente el ex director de Trabajo Javier Guerrero, que falleció en medio de este juicio, el 11 de octubre de 2020.

Las peticiones del Ministerio Público incluían otros seis años para los ex trabajadores de la consultora Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo y cuatro años para el intruso Andrés Carrasco Muñoz. En el ERE de Acyco fueron incluidos dos intrusos, Andrés Carrasco Muñoz, que según el Ministerio Público era “amigo de la infancia” de Javier Guerrero, y el que fuera alcalde de San Nicolás del Puerto, Domingo Martínez Castillo, ya fallecido y también “amigo” del ex alto cargo. Estos dos intrusos recibieron de la póliza suscrita para los 36 trabajadores de Acyco las cantidades de 113.480,72 euros y 109.572,19 euros, respectivamente.

El juicio quedó visto para sentencia el 22 de diciembre de 2020 y la sentencia llega más de un año después debido, entre otros motivos, a que la magistrada ponente -que se marcha de la Audiencia para volver a un juzgado de Instrucción- ha estado varios meses de baja laboral.