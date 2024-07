El TC rechaza apartar a dos magistradas de los recursos de los ERE como pedía el PP

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad inadmitir por extemporáneas las recusaciones promovidas por el PP contra la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, y contra la magistrada María Luisa Balaguer en los últimos recursos de los ERE.

El pleno ha arrancado este martes con el debate de las recusaciones por posibles causas de incompatibilidad advertidas por el PP y, como era previsible, las ha inadmitido de plano.

La avocación a pleno de ese asunto y la composición del mismo se conoce desde hace año y medio y, además, en las últimas semanas, el TC ha dictado siete sentencias sobre otros recursos del mismo caso sin que el PP recusara a ningún magistrado.

Una de las afectadas era la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, autora de las ponencias que se someterán a debate y que plantean eliminar totalmente la condena por malversación al expresidente de la Junta de Andalucía Jose Antonio Griñán y reducir considerablemente la pena de inhabilitación al ex presidente andaluz Manuel Chaves.

Los borradores estiman parcialmente los recursos de los expresidentes, por lo que anulan sus sentencias y ordenan a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva con los hechos que apunta el Constitucional respecto de partidas concretas de la prevaricación.

Las ponencia cuentan, en principio, con el apoyo de los siete magistrados del bloque progresista y el voto en contra de los cuatro magistrados del sector conservador.

Además de los recursos de Griñán y Chaves, el pleno que arranca este martes verá los recursos del resto de condenados que recurrieron al TC, que son los del ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías; el ex director general de Presupuestos y ex viceconsejero de Presidencia Antonio Vicente Lozano; y el ex director general de Trabajo Juan Márquez.