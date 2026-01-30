Los técnicos de Adif trabajan en la reparación de la vía en Adamuz

Un equipo humano conformado por cerca de 40 técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) trabajan desde primera hora de la mañana de hoy en la reparación de la vía del tren a su paso por el término municipal cordobés de Adamuz tras el siniestro ferroviario. Desde el Ministerio de Transportes han detallado que los medios desplegados hasta el momento por Adif en el lugar son una veintena de vehículos y diferente maquinaria especializada para la reparación de la infraestructura, la vía y la electrificación.

También han informado de que en la zona afectada por el accidente ferroviario ya se están desarrollando trabajos para recuperar el servicio, tanto en la vía como en las instalaciones de electrificación. Entre otras operaciones, se ha iniciado la retirada de traviesas y carriles inservibles sobre la plataforma ferroviaria, al tiempo que ya se preparan acopios de materiales que se emplearán en la reconstrucción y se acondicionan caminos de servicio.

Los trabajos en la infraestructura se refieren a la reparación de la base de la vía, la reposición del balasto (las piedras que van sobre la base), los nuevos carriles y la catenaria, entre otros, que quedaron dañados. En cuanto a la electrificación, han apuntado que se desarrollaron trabajos previos para el futuro tendido de la catenaria de vía 1, con la instalación de anclajes, conductores eléctricos y otros elementos de la catenaria.

El pasado miércoles, el ministro Óscar Puente adelantó que la se había obtenido el permiso judicial para empezar a reponer la infraestructura y calculó que ésta podría estar lista para retomar los viajes en la línea de alta velocidad en unos diez días, en torno al 7 de febrero, aunque ya advirtió que no era una fecha definitiva.

Con anterioridad a disponer de la autorización judicial del Tribunal de Instancia e Instrucción número 2 de Montoro, responsable de la investigación del siniestro ferroviario y que llegó el miércoles, se avanzó en actividades complementarias para "agilizar al máximo los plazos y la recuperación del servicio", como el acopio de materiales y la reparación de algunos elementos de la catenaria en las proximidades. Con la Declaración de Emergencia, que se puede usar solo en situaciones excepcionales, se puede contratar libremente, sin necesidad de un procedimiento formal, aunque es preciso informar al Consejo de Ministros en un máximo de 30 días de las actuaciones llevadas a cabo.

Mientras se desarrollen las obras, Renfe mantiene el Plan Alternativo de Transporte que combina trayectos en ferrocarril y autobús para salvar el trayecto afectado en la línea que une Andalucía con Madrid. Según adelantó ayer este periódico, habían utilizado este servicio más de 21.000 viajeros (21.186) en los siete primeros días desde que estableciese el dispositivo especial. Así lo confirmó la operadora con una cifra cerrada hasta el pasado día 27, que equivale a una media diaria de 2.700 viajeros.

El ministro Óscar Puente durante su comparecencia en el Senado de ayer, no dio una fecha cerrada para la reanudación del servicio ferroviario, aunque sí apuntó a que su intención era cumplir el plazo dado de poder abrir, aunque sólo sea uno de los viales, el próximo día 7.