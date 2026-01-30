El río Guadalete se mantiene estable en Jerez, pero los vecinos desalojados no pueden volver aún a sus viviendas

El río Guadalete se ha mantenido estable durante la madrugada de este viernes. De hecho, apenas ha variado su nivel desde la tarde de ayer, donde alcanzó los 6,2 metros, altura que mantenía a las 10 de la mañana de este viernes, aunque el río aún continúa en nivel rojo, circunstancia que ha ocasionado importantes inundaciones en el tramo de ribera del río comprendido entre La Ina y El Portal.

No obstante, los dispositivos de emergencia y seguridad continúan en alerta y se mantienen las medidas adoptadas a lo largo de la jornada de este jueves. De este modo, los más de 600 vecinos desalojados (ayer se habló de 650) continuarán sin poder regresar a sus viviendas, al menos por el momento. Bien es cierto que el río no está subiendo en estos momentos, pero tampoco ha bajado de manera considerable, de ahí que se haya optado por continuar la prohibición de regresar a sus viviendas.

De los 600 vecinos desalojados en la jornada del jueves, finalmente unos 89 fueron reubicados en los puntos habilitados por el Ayuntamiento y la Junta como el albergue de Cáritas en El Portal, el Albergue de Inturjoven u hoteles. También se habilitó el Palacio de los Deportes de Chapín, aunque finalmente ninguna familia pasó la noche en ella. No obstante, este dispositivo se mantendrá en el equipamiento deportivo durante los próximos días.

En la mañana de este viernes se celebró en el Puesto de Mando Avanzado que la Junta ha habilitado en el Monasterio de la Cartuja una reunión de las administraciones implicadas en el dispositivo de emergencias y seguridad para valorar la situación. A su término, el consejero de Presidencia y Sanidad, Antonio Sanz, afirmó que no se han producido "incidencias de gravedad" durante la pasada noche. Eso sí, resumió la situación de las inundaciones con una paradoja: "No ha habido una evolución desfavorable del río, pero tampoco favorable. Tendremos, por tanto, que seguir vigilantes".

En la reunión de coordinación se acordó mantener las medidas preventivas y esperar a las próximas horas la evolución del caudal del río. No en vano, se sigue produciendo desembalses en Bornos, aunque Sanz apuntó que el volumen mayor ya ha llegado a Jerez. Asimismo, se ha reducido ostensiblemente el caudal en el arroyo de Caulina, uno de los que surte al río a su paso por Jerez, por lo que ya no hay riesgo de que afecte a la circulación por la autopista AP-4.

Las autoridades responsables del dispositivo de emergencia reconocieron que uno de los problemas con los que se están encontrando con los desalojos es con la negativa de algunos propietarios a dejar sus viviendas. Por este motivo, tanto Sanz como la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, hizo un llamamiento a las personas que aún continúan en los núcleos de La Ina y La Greduela que siguen en sus casas a que las dejen aprovechando la tregua que puede dar las lluvias durante la jornada de este viernes y mañana sábado.

El consejero de Presidencia y Sanidad comentó que Bornos continuará desembalsando durante las próximas horas dado que es aconsejable que el pantano baje hasta el 80% de capacidad dado que es necesario que tenga volumen suficiente para que siga recibiendo las escorrentías provocadas no solo por las lluvias producidas en los últimos días, sino por las que se prevén para el próximo domingo y, sobre todo, a partir de mediados de la semana que viene. En este sentido consideró que la gestión de desembalses que ha realizado el organismo autonómico "ha funcionado", aunque este haya conllevado la anegación de parte de la campiña jerezana.

En cuanto a las carreteras, continúan cortadas las mismas que lo estaban ayer. Estas son la carretera de La Ina (CA-3110) entre la intersección de la venta La Cartuja y el kilómetro cuatro dado que se encuentra anegada, la de El Calvario (CA-3101), la de Macharnudo (CA 3102), la CA-4107 que conecta Torrecera con Paterna y la vía que conecta Arcos con Gibalbín (CA-5101).

Asimismo, ya se decidió ayer que durante la jornada de hoy no hubiera clases en algunos centros educativos de la zona rural como el de La Ina (donde ya este jueves no hubo clases), así como en el colegio público de Lomopardo, en el Virgen del Mar de El Portal y en el colegio rural Laguna de Medina de Rajamancera.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Jerez pedirá al Gobierno de la Nación la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, equivalente a la anterior declaración de zona catastrófica, por atender los daños registrados en el municipio por la crecida del río Guadalete.