El testimonio de Gonzalo Sánchez, el vecino de Adamuz que rescató a decenas de pasajeros tras el accidente ferroviario: “Lo que te puedes encontrar allí es peor que el infierno”

Los vecinos de Adamuz se vuelcan con las víctimas del descarrilamiento: "Te quitas el pijama y sales corriendo a echar una mano"

Gonzalo Sánchez, vecino de Adamuz (Córdoba), fue uno de los primeros civiles en llegar al lugar del grave accidente ferroviario ocurrido este domingo a escasos kilómetros del municipio, en el que se vieron implicados dos trenes. Tras conocer la noticia, no dudó en coger las llaves de su coche y dirigirse de inmediato a la zona del siniestro, con el único objetivo de ayudar.

“Vas allí con el coche, ves lo que hay, un carril muy poco ancho, y dices: aquí no entra ningún vehículo más que el mío”, relata. La complejidad del acceso no fue un impedimento para este vecino, que logró llegar cuando aún los servicios de emergencia no habían podido desplegarse por completo. “Cuando te enteras de algo así, sales corriendo para echar una mano”, añade.

A su llegada, el escenario era devastador. Tres vagones habían caído por el terraplén, algunos con pasajeros atrapados en su interior. “Hemos sido los primeros en llegar, y había tres vagones caídos en el terraplén. Lo que te puedes encontrar allí es peor que el infierno”, afirma. Gonzalo ayudó a sacar a varios heridos, a quienes trasladó en su propio vehículo hasta Adamuz para que pudieran recibir atención sanitaria y reencontrarse con sus familiares, muchos de los cuales se desplazaron durante la noche hasta este pequeño municipio cercano a la capital cordobesa.

“Yo no puedo estar tranquilo sabiendo que hay gente atrapada ahí”, confiesa. Para él, la magnitud de la ayuda no se mide en cifras: “Da igual los que sean. Si hemos ayudado a seis personas, a dos o a media, buenas son. Vas a echar una mano con lo que puedes”.

El caso de Gonzalo Sánchez es solo una muestra del comportamiento ejemplar de la población de Adamuz, que se ha volcado con las víctimas de este trágico accidente ferroviario. Durante la madrugada, numerosos vecinos se pusieron a disposición de las autoridades, mientras otros, de forma espontánea, sacaron mantas de sus casas para ofrecérselas a los pasajeros, muchos aún en estado de shock. También hubo quienes se ofrecieron a trasladar a los afectados o incluso a acogerlos en sus propios domicilios.

El propio Gonzalo dio cobijo en su casa a un pasajero onubense que viajaba en el tren Alvia desde Madrid a Huelva, hasta que sus familiares pudieron llegar a Adamuz para hacerse cargo de él.

Todo ello ocurre tras el accidente ferroviario sufrido este domingo por dos trenes en Adamuz, que deja, por el momento, 39 personas fallecidas, según ha informado la Guardia Civil. El siniestro se produjo cuando un tren Iryo, que cubría el trayecto Málaga-Madrid, descarriló y sus vagones impactaron contra un Alvia que viajaba en paralelo desde Madrid a Huelva, provocando que la máquina y varios vagones de este último cayeran por un talud de unos cuatro metros.

En medio de la tragedia, la solidaridad de Adamuz y el gesto de vecinos como Gonzalo Sánchez se erigen como un ejemplo de humanidad en una de las noches más duras que ha vivido la localidad.