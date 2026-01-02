Treinta años sosteniendo la memoria en Andalucía

La memoria es frágil. Pero hay causas que resisten al olvido. El 31 de diciembre de 1995, mientras el calendario se despedía del año, nacía en Andalucía una confederación destinada a acompañar a miles de familias en uno de los trayectos más duros de la vida: convivir con el Alzheimer y otras demencias. Treinta años después, la Confederación Andaluza de Alzheimer y Otras Demencias (ConFEAFA) no sólo sigue en pie, sino que representa el 40% del movimiento asociativo estatal y se ha convertido en un actor clave del sistema sociosanitario andaluz.

Bajo el lema Treinta años de memoria compartida, la Confederación no ha cerrado con el fin del 2025 un año cualquiera, suma tres décadas de trabajo ininterrumpido en las ocho provincias andaluzas. Un aniversario que no mira sólo al pasado, sino que reafirma un compromiso con un presente cada vez más exigente y un futuro marcado por el crecimiento de las demencias como reto de salud pública.

De un movimiento incipiente a una red imprescindible

Constituida legalmente el 31 de diciembre de 1995, ConFEAFA ha crecido hasta consolidarse como la mayor red de asociaciones de familiares de personas con Alzheimer de España, con 124 entidades federadas y más de 20.000 personas asociadas. Desde lo local, desde barrios y municipios, la Confederación ha tejido una estructura sólida que hoy sostiene programas de atención, formación, sensibilización y defensa de derechos.

Entrega de la Medalla Andalucía, concedida por la Junta en 2024. / M. G.

"Han sido tres décadas de compromiso constante con las familias andaluzas, acompañándolas en cada etapa de la enfermedad", resume su presidenta, Ángela García Cañete, que insiste en que el aniversario es también una oportunidad para agradecer el trabajo de asociaciones, voluntariado y profesionales, así como el respaldo institucional.

Los números ayudan a dimensionar una labor que, en realidad, se mide en historias personales. Sólo en 2024, las asociaciones integradas en ConFEAFA atendieron directamente a más de 3.000 personas con Alzheimer y a cerca de 830 con otras demencias, además de prestar apoyo social y psicológico a más de 4.500 personas cuidadoras.

La red suma 1.462 profesionales especializados, 1.662 personas voluntarias y más de 120 recursos distribuidos por toda Andalucía, entre ellos 39 centros de día, 5 residencias, 69 centros sanitarios y 11 centros de sensibilización. El impacto real alcanza a más de 80.000 personas, de forma directa o indirecta.

Un despliegue que se ha visto reforzado por los programas financiados con cargo al 0,7% del IRPF, que entre 2017 y 2024 han permitido consolidar servicios especializados y ampliar la cobertura territorial. En ese periodo, los proyectos impulsados por ConFEAFA alcanzaron en 2024 a 82.971 beneficiarios directos y 211.959 indirectos, además de generar empleo estable en la economía social andaluza.

ConFEAFA ha defendido con firmeza que las asociaciones de familiares de personas con Alzheimer (AFAS) son mucho más que centros terapéuticos. "La demencia no es solo una enfermedad de la memoria; con demasiada frecuencia el diagnóstico desencadena aislamiento y soledad. Perdemos un ciudadano en dos: la persona enferma y su cuidador", ha advertido García Cañete.

Por eso, la Confederación ha reclamado que el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía reconozca explícitamente el derecho a la participación comunitaria, a través de prestaciones como la dinamización social, el apoyo a personas mayores o la cooperación comunitaria. "Las AFAS son espacios de ciudadanía activa, donde se combate el estigma y se reconstruyen vínculos sociales", defiende la entidad.

A lo largo de estos 30 años, ConFEAFA ha sido un agente activo en la definición de políticas públicas. Ha participado en el diseño del I y II Plan Andaluz de Alzheimer (2002 y 2006) y, más recientemente, en el Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias de Andalucía (2023), elaborado junto a las consejerías de Salud y de Inclusión Social.

Ese trabajo coordinado se refleja también en los avances sanitarios. En el acto conmemorativo del 30 aniversario se destacó la extensión a las ocho provincias del diagnóstico temprano mediante biomarcadores y la implantación de un nuevo proceso asistencial para el deterioro cognitivo, orientado a reducir desigualdades en la atención.

Calidad, investigación y reconocimiento social

Uno de los hitos más relevantes de este aniversario llega en 2025, cuando ConFEAFA se convierte en la primera entidad de su naturaleza en España con capacidad para certificar la calidad en la aplicación de tratamientos no farmacológicos (TNF), tras recibir el aval de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). Un paso que refuerza la excelencia en terapias como la estimulación cognitiva, la musicoterapia o la reminiscencia.

A ello se suma el Congreso Andaluz de Alzheimer, que ya cuenta con tres ediciones, y el reconocimiento institucional recibido en 2024, cuando la Confederación fue distinguida con la Medalla de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud.

El aniversario ha servido también para rendir homenaje a quienes sostienen este movimiento. En el marco del Día Mundial del Alzheimer, ConFEAFA ha entregado los reconocimientos Treinta años de memoria compartida a la voluntaria Pepa González Mascareña, al investigador José Luis Cantero Llorente, al programa Despierta Andalucía de Canal Sur TV y a la Fundación Bidafarma, visibilizando el papel del voluntariado, la ciencia, los medios y las alianzas sociales.

"Este 30 aniversario no es solo un motivo de celebración, sino una oportunidad para seguir reivindicando una atención justa y digna", subraya García Cañete. Porque, como recuerda la Confederación, las demencias seguirán creciendo y el desafío es colectivo.

Treinta años después, ConFEAFA sigue defendiendo que la memoria, cuando se comparte, también se protege.