El número 6.703, primer premio de la Lotería del Niño, vendido en Jerez

Los adminstradores de loterías de 'El Paraíso' con el cartel del primer premio vendido en Jerez

El primer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes 6 de enero y dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), ha recaído en el número 6.703.

Ha sido muy repartido en toda España, y entre las localidades agraciadas están Jerez de la Frontera , Algeciras, Cádiz y Sanlúcar de Barrameda en la provincia de Cádiz.

Además ha tocado en Zamora, Valencia, Barcelona, Asturias, entre otras ciudades.

Séptimo primer premio de la Lotería del Niño en Jerez de la Frontera

En Jerez de la Frontera este primer premio ha sido despachado en la administración de Loterías número 16, conocida como 'El Paraíso' y ubicada en la calle Enrique Dominguez Rodiño, Edificio Huelva.

La administración está en racha ya que en el pasado Sorteo de Navidad vendió un tercer premio dotado con 500.000 euros tras repartir diez décimos.

Es el séptima vez que la ciudad de Jerez da el primer premio de la Lotería del Niño.

El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo) ha sido para el número 45.875, vendido en O Porriño (Pontevedra), Aranjuez, Barcelona, Las Cabañuelas y Madrid.

El tercer premio ha sido para el número 32.615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo.

El 6.703 también sonríe a Sanlúcar, Algeciras y Cádiz

Otros tres municipios de la provincia de Cádiz fueron también agraciados al repartir décimos del número 6.703, el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo.

En concreto, este número se ha vendido en puntos como Sanlúcar de Barrameda, Algeciras, y Cádiz capital, lugares donde la alegría desborda esta jornada de Reyes Magos al haber repatido un premio tan importante entre sus vecinos.

En la administración de la avenida del Puerto de Barrameda, en Sanlúcar, su lotera ha expresado a Europa Press que está "muy contenta" por dar este primer premio de 'El Niño' en un barrio "marinero" como Bonanza, donde se ubica su establecimiento. Aunque desconocen la cantidad de décimos vendidos, ha reiterado que están "contentas" de haber cruzado su suerte un año más con este sorteo, ya que el año pasado también dieron un segundo de esta misma lotería. "'El Niño' nos persigue", ha bromeado.

La suerte en la provincia de Cádiz con este 6.703 ha llegado a otros puntos como la administración ubicada en el Corte Inglés de Algeciras y la de 'El Gato Negro', en la calle José del Toro del centro de Cádiz capital, un establecimiento que repite de nuevo en un sorteo de Navidad, ya que viene de haber repartido también varios décimos de dos terceros premios del 22 de diciembre.