Las universidades andaluzas no descartan las "vías legales" para hacer cumplir los acuerdos de financiación

Los rectores de las universidades públicas de Andalucía han advertido este martes de que usarán las "vías legales" que tienen a su alcance para hacer cumplir los acuerdos firmados con el Gobierno andaluz en materia de financiación y han reclamado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, su "implicación personal" para lograr que la Administración abone los 50 millones de euros, que según las cifras de los rectores, adeuda por el modelo de financiación "vigente" y por lo rubricado por la Consejería de Universidad, Investigación y Innovación, las organizaciones sindicales y las universidades públicas en materia de complementos autonómicos para el Personal Docente e Investigador (PDI) temporal y para la carrera horizontal del Personal de Gestión y Administración (Ptgas).

"Vamos a hacer todo lo posible para exigir que se cumpla la legislación andaluza y los acuerdos firmados sin descartar ningún tipo de acción. Lo contrario sería asumir un recorte unilateral de la financiación de la universidad pública por un valor de casi 25 millones de euros al año en conceptos de financiación estructural para las universidades", ha manifestado el rector de la Universidad Pablo de Olavide y presidente de la Asociación de Universidades de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

En una rueda de prensa en la sede de la Universidad de Sevilla -en la que no ha participado la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)-, Oliva ha desvelado que esta misma mañana la Consejería de Universidad ha hecho llegar a los rectores una propuesta de transferencia de 21 millones de euros cuyos "criterios" de reparto "estamos estudiando en estos momentos". En cualquier caso, ha puntualizado Oliva, aunque el paso es "importante", la solución "nos parece insuficiente".

El presidente de AUPA ha explicado que esos 21 millones son "insuficientes"; primero, desde un punto de vista cuantitativo, ya que "está lejos de cumplir con lo pactado, pues faltarían aún más de 24 millones de euros de los casi 50 millones que se nos adeudan". "Por otro lado -ha continuado-, y esto es aún más importante, esta transferencia que se nos ofrece no es consolidable. Esto quiere decir que no se incorpora inmediatamente a la envolvente financiera del sistema universitario andaluz, por lo que resulta inútil a efecto de cumplir cualquiera de los dos acuerdos" que están pendientes.

"Con esa cantidad podremos pagar los complementos retributivos solamente este año pero no en 2025 y en los sucesivos años, ya que esa cantidad no está reconocida en los presupuestos para el año que viene. Como comprenderán -ha expresado Oliva-, no parece razonable ni aconsejable pagar unos complementos que se consolidan en las nóminas de los trabajadores para siempre como una financiación que tiene fecha de caducidad: diciembre de 2024", ha razonado Oliva.

Aunque las universidades públicas han valorado que "se esté avanzando" y que "se comienzan a buscar y aportar soluciones", han subrayado que lo ofrecido está "todavía lejos de que la Junta de Andalucía cumpla con sus obligaciones con las universidades públicas" a sólo quince días de que finalice el año. Los rectores han insistido en su "enorme preocupación" por los "graves incumplimientos" de la Junta que "ponen en peligro la propia sostenibilidad financiera de las universidades".

Este jueves, ha informado Oliva, hay una convocatoria de la comisión de programación del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), donde las universidades públicas "esperamos y deseamos poder llegar a un acuerdo en el que se hagan realidad estas dos demandas, que se resumen en cumplir con el modelo de financiación y cumplir con el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación".