Fin de semana frío y seco en Jerez

Los abrigos y gorros de lana serán necesarios este fin de semana en Jerez por el intenso frío previsto

Mientras gran parte del territorio nacional estará pendiente de la incidencia de la borrasca Goretti, especialmente en el norte y noroeste por fuertes precipitaciones e intensas rachas de viento, aquí en Jerez de la Frontera y su campiña se prevé un tiempo estable con predominio del frío y cielos poco nubosos.

Según vaticina la Agencia Estatal de Meteorología en su página web, un frente atlántico asociado a la borrasca Goretti podría dejar algo de agua este viernes en Jerez y su zona rural aunque de registrarse, serían lluvias muy escasas. A esta hora, ocho de la mañana la Aemet da un 40% de probabilidades de precipitaciones en las horas centrales de la jornada.

El cierre de la primera semana completa del año 2026 se cerrará en nuestra ciudad con frío y ausencia de lluvias porque Meteorología anuncia que las temperaturas mínimas no superarán los 5 grados centígrados y los cielos se mantendrán poco nubosos y con nubes altas.

Las temperaturas máximas rondarán este sábado 10 y domingo 11 los 15º de media.

Los vientos serán, principalmente de componente norte y soplarán de flojos a moderados. Las rachas más intensas se prevén el próximo domingo con 10 kilómetros por hora.

Este periodo de tiempo anticiclónico tenderá a desaparacer a principios de la semana que viene ya que se prevén chubascos a partir del martes día 13.

Aviso amarillo este viernes en Granada y Almería

La Aemet ha activado para este viernes el aviso de nivel amarillo en Granada por fenómenos costeros.

Asimismo, en Almería se decretará la misma alerta, que se sumará a un aviso por fuertes vientos que podrían alcanzar hasta 70 kilómetros por hora procedentes del oeste.

El aviso amarillo por oleaje estará vigente en la comarca almeriense de Poniente, en Almería capital y en la costa granadina desde las 12,00 horas hasta el final de la jornada.

Se prevé que el viento del oeste alcance entre 40 y 60 km/h (fuerza 6 a 7) y que las olas oscilarán entre 2 y 3 metros.

Además, en la provincia de Almería, la Aemet mantendrá activo el nivel amarillo por viento en Valle del Almanzora y Los Vélez hasta el final de la jornada de este viernes.

En estas zonas se esperan rachas máximas de hasta 70 km/h, también de componente oeste.

Catorce comunidades en alerta

Catorce comunidades autónomas están en alerta meteorológica este viernes por nieve, temporal marítimo, fuertes vientos o lluvias, de las cuales la mitad se encuentra en nivel naranja (con riesgo importante) por nevadas o mala mar, que en el caso del litoral cantábrico dejará olas de hasta 8 metros de altura.

Están hoy en nivel naranja de riesgo las siguientes comunidades: por nevadas, Aragón, Cataluña y Navarra; y por oleaje, Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco.

Se producirán además lluvias y fuertes vientos en muchas zonas del país, según las últimas predicciones de Meteorología.

Está previsto que se acumulen hoy más de 20 centímetros de nieve en 24 horas en el Pirineo oscense por encima de los 1.000-1.200 metros y asimismo en el valle de Arán (Lérida).

En el caso del Pirineo navarro se podrán alcanzar esos espesores desde cotas de 800-1.000 metros.

Soplarán vientos marítimos de hasta 74 kilómetros por hora en zonas de Galicia y en el litoral de Asturias, Cantabria y País vasco, con olas de hasta 8 metros.

Se prevén lluvias de más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas en la vertiente cantábrica de Navarra y litoral de Guipúzcoa.

Junto a las comunidades en alerta naranja, otras siete están hoy en nivel amarillo.

Se trata de Andalucía y Baleares, por vientos y oleaje; Castilla y León, por vientos y nieve; y Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana, por fuertes vientos.

Por otra parte la ciudad autónoma de Melilla está en alerta amarilla por temporal marítimo.

Se alcanzarán espesores de nieve de más de 5 centímetros en 24 horas en la cordillera y Picos de Europa en Asturias, a partir de 900-1.000 metros.

Asimismo en la cordillera cantábrica de León, por encima de 1.200 metros, y en el Pirineo de Lérida, desde cotas de 1.200-1.300 metros, con probabilidad de ventisca.

Soplarán vientos de entre 70 y 80 kilómetros por hora en amplias zonas del país. Se alcanzarán rachas máximas de 80 kilómetros por hora en la Ibérica, en las laderas de Burgos, Soria, La Rioja o Zaragoza.

Asimismo en el interior de Valencia y de Alicante, litoral sur de Tarragona y en zonas de Teruel como Albarracín, Jiloca, Gúdar o Maestrazgo. También en el valle de Arán y Pirineo de Lérida y de Huesca.

Se prevé temporal marítimo además en áreas del Mediterráneo.