Las universidades públicas andaluzas suspenden las clases este miércoles por la borrasca Leonardo

Las universidades públicas andaluzas han anunciado la suspensión de la actividad lectiva presencial para este miércoles debido a la llegada de la borrasca Leonardo. La medida procura garantizar la seguridad de la comunidad universitaria. Tan sólo la Universidad de Almería mantiene su actividad, aunque no descarta nuevas medidas en las próximas horas en caso de haber cambios en las previsiones meteorológicas y las alertas de Protección Civil.

Ante la activación por parte de la Agencia Estatal de Meteorología de una alerta de nivel naranja, la Universidad de Cádiz ha sido de las primeras en decidir suspender la actividad en todos sus campus para mañana ante la previsión de lluvias intensas en la provincia.

La Universidad de Sevilla también ha comunicado la suspensión de la actividad docente y, con carácter general, la actividad académica presencial en todos sus centros y campus, así como en los servicios de la universidad, informa Efe en una nota. En consecuencia, los centros, instalaciones y dependencias universitarias permanecerán cerrados, salvo para la atención de los servicios esenciales, ha informado la hispalense.

Al afectar la alerta de la Aemet por nivel naranja, la Universidad de Granada ha puesto en marcha el protocolo de actuación por fenómenos meteorológicos adversos y suspende la actividad académica e institucional de carácter presencial. Siempre que sea posible, las clases (posgrado, formación permanente, APFA), actividades y tutorías o revisiones de exámenes, que estuvieran programadas durante el alcance temporal de estas medidas, se mantendrán en formato virtual, ha informado la Universidad de Granada.

La Universidad de Córdoba ha acordado igualmente la suspensión de toda la actividad en sus campus y centros para y sus instalaciones permanecerán cerradas con el objetivo de reducir la movilidad y garantizar la seguridad de la comunidad universitaria.

Una decisión similar ha adoptado el resto de universidades, que han comunicado la suspensión de la actividad mañana miércoles y el cierre de sus centros e instalaciones para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria.

Estas suspensiones se suman a la decisión de la Junta de suspender la actividad presencial lectiva en colegios e institutos en toda la comunidad excepto la provincia de Almería para mañana miércoles debido a la previsión de la llegada de la borrasca Leonardo, por lo que las clases se van a impartir de forma telemática.