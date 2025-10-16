Antonio Íñigo, gerente del C.C. LUZ Shopping: "La sostenibilidad y la acción social son parte de nuestra identidad”

LUZ Shopping, el mayor lugar de encuentro al aire libre de Andalucía y el único outlet de la provincia de Cádiz, cumple 15 años y lo celebra a lo grande del 10 al 25 de octubre con una campaña de ofertas, premios y actividades especiales bajo el lema ‘Momentos que no encuentras online’. Su gerente, Antonio Íñigo, repasa en esta entrevista la trayectoria y evolución del centro en estos 15 años y la espléndida situación que vive el ‘outlet’ actualmente.

–¿Qué ha supuesto LUZ Shopping para Jerez y su área metropolitana y cómo ha dinamizado en estos años la actividad turística, comercial y de ocio en la zona?

–LUZ Shopping se ha convertido en el mayor punto de encuentro al aire libre de Andalucía y desde su inauguración, en 2010, ha supuesto un revulsivo para Jerez y su entorno. Gracias a su formato único y a su combinación de retail park y outlet, el único de Cádiz, se ha consolidado como un destino de referencia no solo para los vecinos de la zona, sino también para visitantes de otras provincias e incluso turistas nacionales e internacionales. Hoy, es una parada obligatoria para quienes se dirigen a la costa gaditana, lo que demuestra su impacto positivo en la dinamización comercial y turística del área.

Pero su impacto va más allá, porque LUZ Shopping no es solo un centro comercial; es un lugar de encuentro con proyectos de carácter social, cultural y de ocio que ofrece una amplia variedad de actividades de tiempo libre y restauración que fomentan la interacción social. Desde el punto de vista económico, LUZ Shopping ayuda a la generación del empleo local y potencia el consumo, lo que tiene un impacto positivo en la economía de la ciudad. Además, al fomentar actividades complementarias como la gastronomía y el entretenimiento, contribuye a un desarrollo más inclusivo y sostenible.

–¿Cómo ha sido la trayectoria en estos 15 años y cómo han creciendo los visitantes?

–En estos 15 años, ha evolucionado de ser un centro de compras tradicional a convertirse en un espacio de encuentro multifuncional, que integra comercio, restauración, ocio y compromiso social. Desde la apertura en 2010 del retail park y, en 2012, de la zona outlet, el centro ha experimentado un crecimiento constante, tanto en superficie como en número de establecimientos, hasta alcanzar los 86 locales actuales y una superficie total de 126.500 metros cuadrados. En 2024, LUZ Shopping alcanzó los 9 millones de visitantes anuales, con un crecimiento del 2,6% respecto a 2023. Esta evolución confirma su consolidación como uno de los centros más visitados de Andalucía, atrayendo tanto a clientes locales como a turistas nacionales e internacionales. Y desde nuestra apertura, hemos dado la bienvenida a más de 125 millones de visitantes.

El gerente de LUZ Shopping Jerez, Antonio Íñigo.

–Como ha comentado antes, ha supuesto un importante impulso para la generación de empleo y la economía local...

–Sin duda. LUZ Shopping ha sido motor de desarrollo económico y generación de empleo en Jerez y alrededores. La presencia de grandes superficies como IKEA, Decathlon, Alcampo o de marcas internacionales ha creado muchas oportunidades laborales directas e indirectas, contribuyendo a la dinamización económica de la provincia de Cádiz. Actualmente, junto a IKEA, generamos más de 1.000 empleos.

–Es un centro comprometido con la sostenibilidad y la acción social, ¿en qué sentido?

–En LUZ Shopping, la sostenibilidad y la acción social no son solo compromisos; son parte de nuestra identidad. Hemos transformado espacios no comerciales en 79 huertos solidarios, cuyas cosechas se destinan a fines benéficos. Colaboramos activamente con entidades como Cáritas, a la que cedemos espacios para sus proyectos, incluido el innovador programa Moda-Re de ropa de segunda mano con impacto social. También apoyamos la labor de la Asociación de Reyes Magos de Jerez con donaciones de juguetes para familias vulnerables. Además, hemos sido pioneros al instalar el primer cambiador inclusivo en un centro comercial en España, adaptado a personas ostomizadas. Todo esto, junto con la certificación BREEAM, refleja nuestro compromiso real y continuo con un modelo más humano, responsable y sostenible.

–¿Cómo ha crecido el volumen de facturación y de marcas instaladas en el centro, y cuál es la ocupación actual?

–En 2024, experimentamos un crecimiento en ventas del 3% en el conjunto del centro, y un fuerte aumento del 13,4% en la zona outlet, consolidando así su atractivo comercial. Esperamos mejorar estas cifras en 2025.

El centro se ha consolidado en este tiempo como uno de los más visitados de Andalucía, atrayendo tanto a clientes locales como a turistas nacionales e internacionales. Y desde nuestra apertura, hemos dado la bienvenida a más de 125 millones de visitantes".

–¿Qué actividades vamos a encontrarnos estos días por el 15º Aniversario?

–En estas dos semanas, el centro ha diseñado actividades dirigida tanto a sus visitantes como a su equipo, con el objetivo de agradecer su implicación y reforzar el papel de LUZ Shopping como un espacio de encuentro. Entre las acciones previstas destacan un Nails Bar gratuito con asesoramiento en colorimetría para clientes que cumplan ciertos requisitos; o promociones como Best Friend Forever, que fomenta la participación compartida, o 'Entra y gana', con premios vinculados a la experiencia de compra, como un vestidor de IKEA y tarjetas regalo. También se han preparado talleres infantiles y un espacio para la personalización de prendas de nueva temporada. Como parte del reconocimiento interno a nuestros empleados, se ha organizado un desayuno con el equipo, subrayando la importancia del capital humano en estos 15 años. Además, participarán creadores de contenido que contribuirán a dar visibilidad a la celebración.

–Y a futuro, ¿Qué proyectos hay a la vista para el centro comercial?

-En los próximos meses, LUZ Shopping va a seguir desarrollando iniciativas orientadas a mejorar la experiencia de sus visitantes y a fortalecer su relación con la comunidad local. Entre los proyectos previstos se encuentran campañas estacionales como la de Black Friday, con acciones dirigidas a dinamizar el espacio comercial, y la programación navideña. Así mismo, está prevista la apertura de nuevos establecimientos, como OBRAMAT, que contribuirá a diversificar la oferta del parque comercial y a consolidar su crecimiento.Estas acciones reflejan un modelo de gestión que busca integrar el ocio, la cultura y la responsabilidad social en el día a día del centro, apostando por una evolución continua que responda tanto a las demandas del público como a las necesidades del entorno.