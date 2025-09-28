César de Diego: “El mercado inmobiliario de Jerez atraviesa un notable dinamismo”

César de Diego, director en la provincia de Cádiz de GILMAR, firma dedicada a la intermediación en la compra, venta y alquiler de inmuebles situados en una selección de las mejores zonas residenciales de España, realiza en esta entrevista un análisis del sector, con especial incidencia en la situación que atraviesa Jerez, donde ha gestionado numerosas operaciones.

Pregunta.–¿Cómo describiría la situación actual del mercado de la vivienda en Jerez?

Respuesta.–El mercado inmobiliario de Jerez atraviesa un momento de notable dinamismo. Tras años de estabilidad, la demanda se ha reactivado con fuerza y los precios han mostrado incrementos en torno al 7 % interanual, según los últimos informes de portales especializados. La ciudad combina un atractivo cultural único con buenas comunicaciones y una oferta variada de tipologías, lo que la convierte en un destino muy interesante tanto para compradores locales como para quienes buscan invertir desde otras provincias. El perfil de cliente es mixto: familias jerezanas que desean mejorar de vivienda, compradores nacionales que aprecian el encanto de la ciudad y un número creciente de extranjeros que ven en Jerez una opción más asequible y auténtica dentro de la provincia.

P.–Al igual que ocurre en el resto de España, el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de los jerezanos. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

R.–Las causas son similares a las del resto del país: el aumento de la demanda no se corresponde con el ritmo de la oferta, las licencias y los costes de construcción dificultan nuevos desarrollos y, mientras tanto, la presión del alquiler turístico y residencial incrementa los precios.

P.–¿Invertir en vivienda en Jerez es cada vez más rentable?

R.–Sí. Aunque las cifras de revalorización son más moderadas que en la costa, la rentabilidad en Jerez resulta muy atractiva, sobre todo en alquiler de larga duración. La ciudad cuenta con una población estable, con estudiantes universitarios y con profesionales vinculados a sectores como el vitivinícola, la industria auxiliar del motor o el turismo, lo que garantiza una demanda sostenida. Esto convierte a Jerez en un mercado seguro para quienes buscan rentabilidad sin asumir los precios más elevados de otras zonas de la provincia.

P.–Para los que están pensando en comprar: ¿Es un buen momento para hacerlo?

R.–Sí, porque la tendencia es de crecimiento moderado y constante. Comprar hoy en Jerez supone anticiparse a una posible subida de precios a medio plazo, especialmente en barrios consolidados o en urbanizaciones con mayor calidad de vida. Eso sí, cada operación debe estudiarse con calma. En GILMAR acompañamos a cada cliente con asesoramiento jurídico, financiero y técnico, ofreciendo un servicio integral que evita riesgos y garantiza que la compra sea una decisión segura y bien planificada.

P.–¿Qué estilo de vivienda es el que más se reclama en Jerez?

R.–Las tipologías más buscadas son los pisos amplios en el centro, especialmente por su cercanía a servicios y al encanto histórico de la ciudad, así como chalets y adosados en urbanizaciones periféricas, valorados por familias que buscan más espacio y tranquilidad. También crece el interés por casas tradicionales del casco antiguo que, tras una rehabilitación, ofrecen un valor patrimonial único. Desde GILMAR detectamos además un aumento de la demanda de viviendas con terraza o jardín privado, fruto de las nuevas preferencias tras la pandemia.

P.–En la actualidad, ¿qué papel desempeña la sostenibilidad a la hora de decidir una compra?

R.–La sostenibilidad es ya un factor relevante. Los compradores valoran viviendas con mejor calificación energética, sistemas de climatización eficientes y posibilidad de instalar energías renovables. Estos elementos se traducen en ahorro económico y confort, y además aportan valor de reventa.

P.–¿Cómo está siendo la experiencia de GILMAR en Jerez?

R.–Muy positiva. Aunque nuestra oficina física está en Cádiz, Jerez forma parte de nuestra área natural de actuación y hemos gestionado numerosas operaciones en la ciudad. La respuesta del mercado ha sido excelente: los clientes valoran nuestro modelo basado en profesionalidad, cercanía y un conocimiento profundo de la realidad local.

P.–¿Con qué perspectivas el sector inmobiliario encara 2026?

R.–El sector afronta 2026 con un escenario de crecimiento moderado. Las previsiones apuntan a subidas de precios en torno al 4 % anual a nivel nacional, y Jerez seguirá esa misma línea. La ciudad tiene margen de desarrollo gracias a su tamaño, su localización estratégica y la creciente atracción turística. En GILMAR encaramos este futuro con confianza, convencidos de que nuestra experiencia, servicios integrales y vocación de cercanía seguirán marcando la diferencia.