“Los docentes del siglo XXI deben apostar por la innovación”

Pregunta.¿Cuál es su palabra preferida del diccionario?

Respuesta.Justicia.

P.¿Y la que más detesta?

R.Mentira.

P.¿Cómo y cuándo nace su vocación por la docencia?

R.Desde que tengo uso de razón, siempre quise ser profesora de Historia. Quizá influyeron en ello los libros y enciclopedias de Historia que tenía mi madre en las estanterías de casa y que yo me dedicaba a mirar una y otra vez fascinada por las ilustraciones que veía.

P.¿Cuál es su filosofía o metodología de enseñanza?

R.Uso muchas metodologías, las combino como mejor veo que pueden ayudar a mi alumnado. Cuando estudiaba en la Facultad en Sevilla, un grupo de amigos (que estudiábamos Filosofía, Pedagogía, Filología, Antropología e Historia) creamos un grupo de estudios sobre las disciplinas que estudiábamos y discutíamos sobre las metodologías pedagógicas. Debo mucho en mi formación y práctica posterior a esas discusiones y a los artículos leídos. Mis clases se componen de metodologías como: gamificación, Flipped Classroom, trabajo cooperativo, proyectos de Aprendizaje-servicio, Aprendizaje Basado en Problemas, rutinas de pensamiento, inteligencias múltiples… pero no desdeño, y también uso cuando es necesario, las clases magistrales. Todo es bueno si ayuda al aprendizaje, ahí es donde está la medida, en el alumnado y su aprendizaje.

P.¿Qué podemos destacar del espíritu vicenciano del colegio de Madre de Dios?

R.Hay tantas cosas…. Nuestro alumnado se educa en el espíritu vivenciano, esto es: el amor y servicio a los pobres, lo cual se nota en nuestro centro. El alumnado que viene de fuera es acogido con cariño, respeto e incluso admiración. La solidaridad con los más necesitados es algo que llevamos en el ADN de nuestro cole. La colaboración de nuestro alumnado y familias en campañas solidarias es absoluta. Nuestra educación está guiada por valores como: gratuidad, disponibilidad, apuesta por respetar la dignidad de todas las personas, lucha por la justicia… Y todo ello desde la creatividad, como decía nuestro fundador, San Vicente de Paúl: “El Amor es creativo hasta el infinito”.

P.¿En qué medida han de utilizarse las nuevas tecnologías como herramienta de aprendizaje?

R.Nuestro modelo educativo apuesta por las TICS como herramientas de aprendizaje junto a los modelos analógicos. Nuestro mundo está cada vez más digitalizado y pensamos que es nuestra obligación aportar a nuestro alumnado el conocimiento y manejo de herramientas digitales que amplíen su conocimiento, a la vez que los formamos en los peligros y riesgos de dichas herramientas digitales para que puedan tener también elementos de protección.

P.¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades que se le presentan a un docente del siglo XXI?

R.Yo, más que hablar de fortalezas o debilidades, hablaría de características que pienso que debemos tener los docentes del siglo XXI: ser capaces de educar desde las relaciones personales con nuestro alumnado y también con nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Hemos de ser capaces de adaptarnos a los nuevos tiempos, indudablemente vivimos en un mundo cambiante y hemos de estar preparados para afrontar dichos cambios. Debemos ser capaces de convertirnos en creadores de comunidad, nuestras aulas son reflejos de la interculturalidad que vivimos en nuestra sociedad y por tanto hemos de aprovechar la riqueza que ésta nos proporciona. Y dar importancia al trabajo colaborativo puesto que en nuestra sociedad, cada vez más, se valora el trabajo en equipo y se ha demostrado la efectividad del mismo. Hemos de apostar por la innovación, no como forma de entretenimiento de nuestro alumnado, sino como ocasión de favorecer su aprendizaje. Hemos de ser capaces de diseñar buenas experiencias de aprendizaje donde nuestro alumnado se implique y sea su centro.

P.¿En qué consiste su labor como coordinadora de Innovación de su centro educativo?

R.Consiste en coordinar a un equipo de trabajo dedicado a implementar en nuestro colegio el Plan Estratégico marcado desde la provincia de España Sur de las Hijas de la Caridad, a la que pertenecemos como centro educativo. Este plan se elabora desde lo que vivimos y trabajamos en los diferentes centros educativos de nuestra provincia de España Sur y tiene su origen en nuestro Carisma Vicenciano. Junto a la innovación, colocamos la formación. Para nosotros la formación permanente y actualizada es fundamental. En nuestro equipo de trabajo coordinamos el resto de planes elaborados por otros grupos de trabajo como: Medioambiente, TIC, Bilingüismo, Igualdad… Coordinamos la implementación de proyectos innovadores en nuestro centro (llevamos varios años implementado situaciones de aprendizaje en las que intervienen las tres etapas educativas -Infantil, Primaria y Secundaria-), promovemos el uso de las tecnologías facilitando la integración de herramientas digitales en el aula, fomentamos la utilización de metodologías pedagógicas activas según nuestro modelo educativo…

P.¿El claustro de profesores debe permanecer en constante formación interna?

R.Por supuesto: en nuestro claustro la formación es absolutamente necesaria, disponemos de formación que se nos proporciona desde la Provincia España Sur de las Hijas de la Caridad, pero también nos preocupamos por formarnos en aquellos aspectos que nos interesan según nuestras diferentes especialidades y niveles educativos. Sin formación permanente es imposible seguir trabajando en la formación adecuada de nuestro alumnado. En mi claustro me consta que la inquietud y la disponibilidad de mis compañeros y compañeras respecto a la formación permanente es absoluta y continua.

P.Integrar el colegio en el barrio responde a una nueva iniciativa que llevareis a cabo: ¿cuáles son las líneas de acción de esta interesante propuesta?

R.Como te he comentado antes, llevamos varios años desarrollando situaciones de aprendizaje que implican a todas las etapas educativas del centro (Infantil, Primaria y Secundaria) pero hasta ahora ese aprendizaje se quedaba de puertas adentro del cole y de nuestras familias. Este curso hemos querido retomar nuestro auténtico ser vivenciano y hemos salido afuera con una Situación de Aprendizaje-Servicio con la que queremos dar a conocer la riqueza cultural que el barrio de Madre de Dios aporta a nuestra ciudad. Hemos visto en la Candidatura de nuestra ciudad a Capitalidad Europea de la Cultura en 2031 la oportunidad de que nuestro barrio recupere el lugar preeminente que le corresponde en nuestra ciudad. Tenemos mucho que aportar a esta candidatura, ya que somos uno de los barrios con más arraigo, solera y duende flamenco. Queremos hacer un análisis de nuestras necesidades y poner nuestro granito de arena para que recobremos el orgullo de nuestra importancia cultural y también mejorar aquellos aspectos que necesitamos en el barrio. Para desarrollar nuestra Situación de Aprendizaje-Servicio a la que hemos denominado ‘El duende de mi barrio’ contamos con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de nuestra ciudad, el cual se ha volcado con nuestro proyecto. Desde aquí agradecemos infinitamente la implicación de todos los departamentos municipales y la alcaldesa de nuestra ciudad.

P.¿Qué desea añadir?

R.Me siento tremendamente orgullosa de mis compañeros y compañeras de claustro, sin ellos nuestro grupo de innovación no podría desarrollar nada de lo dicho hasta ahora. Son un claustro maravilloso, basta lanzar una idea para que todos se lancen a secundarla y la mejoren cien veces más con sus aportaciones. Yo suelo decir siempre en nuestras reuniones: “que no se nos vaya la olla” porque basta que surja una idea para que comiencen a salir muchas más, apostando por trabajar “a lo grande” con nuestro alumnado. Por supuesto no puedo olvidar a nuestras familias, su colaboración, implicación y disponibilidad me han maravillado siempre: sin su ayuda, apoyo y entusiasmo… poco podríamos hacer. Y no me olvido tampoco de nuestro alumnado, que hacen gala de la frase que mencioné anteriormente de nuestro fundador: “El amor es creativo hasta el infinito” y me consta que su creatividad nos hace trabajar mucho más cada día.