“Desde su fundación la Hermandad del Cristo admitió a gitanos, mujeres y esclavos”

Pregunta.–Hábleme de su padre y cómo supo trasmitirle la devoción a la Virgen del Valle.

Respuesta.–Mi padre fue Antonio Romero, buen cristiano, gran cofrade y devotísimo de la Santísima Virgen del Valle. Hombre de honor y de fe, de recto proceder y de una inconmensurable sabiduría cristiana y cofrade. Tanto a mi hermano como a mí nos trasmitió la devoción a Nuestra Madre del Valle y nosotros a nuestros hijos. Fue el Instructor del Expediente de Coronación Canónica de la Virgen del Valle, en el cual tuve el honor de participar con él de principio a fin. De él aprendí parte de su gran conocimiento cristiano y cofrade, siendo el gran valor de mi vida cofrade.

P.–Por cierto, y hablando de su progenitor, usted solía decirle que estaba estudiando en la biblioteca cuando, a decir verdad, ocupaba ese tiempo en la investigación y lectura de artículos, en periódicos de siglos pasados, dedicados a la Sagrada Titular de su Hermandad del Cristo…

R.–Sí, así es. Dedicaba la mitad del tiempo en la biblioteca a la investigación y la otra mitad a estudiar, cuando mi padre creía que estaba todo el tiempo estudiando.

P.–Usted nunca antes se atrevió a escribir el libro que acaba de presentar -de título ‘La Gloriosa Virgen Nuestra Señora del Valle’- por máximo respeto a escritores e historiadores profesionales. Sin embargo finalmente ha quedado demostrado que el material de toda índole que manejaba -la mayor parte inédito y nunca antes publicado-, en cuanto a historia e intrahistoria de tan devocional imagen mariana se refiere, bien merecía su reflejo y su posterioridad en negro sobre blanco: ya sabemos además que las palabras vuelan y los escritos permanecen. ¿No es así?

R.–Efectivamente, aunque muchas fueron mis dudas por ese respeto que le tengo tanto a los escritores, como igualmente a los historiadores. Me decidí a realizarlo por el ánimo que me insuflaban muchos hermanos y conocidos, diciéndome siempre que no podía llevarme conmigo todo lo que había investigado y sabía por mi familia. Finalmente lo he realizado y he quedado muy satisfecho del resultado obtenido. Ha sido una gran experiencia.

P.–¿Qué relación se estableció entre el gremio de los marineros y la Virgen del Valle?

R.–El gremio de marineros es el gremio fundador de la devoción a la Virgen del Valle en Jerez. Fundaron la Hermandad de Nuestra Señora del Valle, que llega hasta 1588, en este año se funda la nueva Hermandad con dos titulares, la Gloriosa Virgen Nuestra Señora del Valle y la Santa Expiración de Cristo. El cardenal arzobispo de Sevilla que le aprueba las reglas es don Rodrigo de Castro, que es el que 10 años más tarde le aprueba también las reglas a la Hermandad de la Macarena.

P.–¿Es cierto que la Hermandad en sus inicios siempre tuvo dos hermanos mayores, uno de la mar y otro de penitencia?

R.–Sí, esto se estableció desde que los marineros le ceden la Ermita a la nueva Hermandad donde están incluidos dichos marineros y toda clase de hermanos, sean o no marineros. Estos dos hermanos mayores conviven como tales hasta mediados del siglo XIX, donde ya sólo se queda el hermano mayor de la hermandad de penitencia.

P.–¿Cuál es el escrito más antiguo que posee la Hermandad?

R.–El escrito más antiguo que posee la Hermandad es el Rescripto Pontificio concediendo el Papa Sixto V indulgencias plenarias a todos aquellos devotos que rezaren en la Ermita a la Virgen de Valle, es de 1587, un año antes de la creación de la nueva Hermandad.

P.–¿Por qué, desde el principio, la Hermandad del Cristo fue singular y única en su manera de ser?

R.–En efecto, muy singular y única en sus gestos y formas de concebir la Hermandad, pues fue la única Hermandad en España que admitió desde el principio a los gitanos, a las mujeres y a los esclavos, y no admitía a los dueños de esclavos. Estas circunstancias propiciaron que no hiciera falta crear una Hermandad de los gitanos en Jerez, pues ya había una que los admitía desde su fundación.

P.–¿Qué puede decirnos al respecto del manto isabelino?

R.–El manto isabelino es una pieza única datada como bordados de la Casa Real. En el libro se cuenta la historia de la posible llegada de dicho manto a la Hermandad a través de la familia Ysasi.

P.–En su libro despliega no pocas aportaciones sobre el mundo de la costalería. Detálleme algunas…

R.–Se relata cómo todo lo relacionado con las costalería nació de esa devoción a la Virgen del Valle, como la primera cuadrilla de costaleros jerezanos en el año 1931, así mismo se cuenta cómo nació la collera, quién fue su creador, en qué se basó para crearla, cómo nacieron los primeros capataces y los primeros contraguías, anécdotas varias de la costalería, etcétera.

P.–Durante el muy concurrido acto de presentación de su obra, en la sede de la peña La Bulería, cantó Carlos Calderón una saeta memorable de su padre Lorenzo… ¿Por qué esa saeta concretamente?

R.–Esta saeta tiene una muy bonita historia que tiene que ver con su padre Lorenzo Calderón, con Antonio Gallardo Molina y con el torero Rafael el Gallo.

P.–¿Dónde puede adquirirse este gran homenaje escrito a la Virgen del Valle?

R.–Se puede adquirir en el Corte Inglés, Editorial Tierra de Nadie, Papelería Recio, La Luna Nueva…

P.–¿Qué desea añadir?

R.–Finalizar diciendo que la Virgen del Valle es la primera Dolorosa que sus devotos en Jerez le realizan un paso de palio y, por los datos encontrados, la tercera de Andalucía, es la primera Dolorosa que su Hermandad la pone de Besamanos en Jerez, parece que también es la primera Dolorosa en obtener un Rescripto Pontificio con Indulgencias Plenarias, es la primera titular de la Hermandad anterior, es la primera titular de la nueva Hermandad, cambiando el orden como debe ser en el siglo XIX, pues Cristo debe ser siempre el primer titular y es la primera titular de la Ermita, pues la Ermita se llama Ermita de Nuestra Señora del Valle y Señor San Telmo, ese es su nombre real, pues a Ella se la dedicaron los marineros. Aquellos marineros dejaron tres condiciones inapelables para ceder la Ermita a la nueva Hermandad, la primera fue que debía esta nueva Hermandad hacerse cargo del pago mensual al Santero de la Ermita, la segunda condición fue que obligatoriamente debía haber misa domingos y fiestas de guardar en la Ermita y la tercera que la lámpara de aceite encendida en la Ermita en honor a la Virgen del Valle, su primera titular, debía seguir encendida las 24 horas del día los 365 días del año y mantenerse así por siempre.