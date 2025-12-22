Islatrans aterriza con fuerza en Jerez con su nuevo centro de trasteros y servicios integrales de mudanzas

La ciudad de Jerez de la Frontera contará desde este nuevo año 2026 con un nuevo referente en el sector del almacenamiento y las mudanzas. Islatrans, empresa andaluza con más de 30 años de experiencia en mudanzas y soluciones de almacenaje, abrirá un nuevo centro de trasteros de gran capacidad que ofrecerá espacios modernos, seguros y accesibles para particulares, autónomos y empresas de toda la comarca. Unas instalaciones diseñadas para la comodidad de sus clientes.

Con esta apertura, Islatrans refuerza su presencia en la provincia y sitúa a Jerez como una de las ciudades clave dentro de su estrategia de expansión, tras los buenos resultados obtenidos en sus centros de Cádiz, San Fernando, Chiclana, Algeciras, Málaga y otras sedes del territorio andaluz.

Un nuevo recurso para Jerez: trasteros modernos, seguros y con acceso diario

El nuevo centro de trasteros en Jerez se ubicará en una nave de gran superficie dedicada íntegramente al almacenamiento privado. Islatrans ha confirmado que ofrecerá trasteros de distintos tamaños, adaptados tanto a clientes particulares que necesitan liberar espacio en casa como a profesionales y pymes que requieren un almacén auxiliar para herramientas, material, documentación o stock de temporada.

Una de las características más destacadas de la instalación será su amplio horario de acceso, disponible los 365 días del año desde las 06:00 hasta las 23:00 horas, lo que permitirá a los usuarios gestionar sus pertenencias con total flexibilidad.

Además, el centro contará con:

Vigilancia y control de acceso avanzado.

Cámaras de seguridad en zonas comunes.

Pasillos y accesos amplios para carga y descarga.

Carros, transpaletas y equipamiento de apoyo gratuito.

Precios económicos y contratos sin permanencia.

Islatrans asegura que la apuesta por Jerez responde a una demanda creciente en la ciudad. El aumento del teletrabajo, las viviendas con menos metros disponibles y la movilidad laboral han impulsado la necesidad de espacios seguros y prácticos donde guardar pertenencias sin renunciar a la comodidad.

Refuerza sus servicios de mudanzas locales, nacionales e internacionales

Junto con el lanzamiento del centro de trasteros, Islatrans amplía en Jerez sus servicios de mudanzas, una actividad que la empresa lleva desarrollando desde hace más de 30 años con una alta y grata valoración por parte de sus clientes.

Sus servicios de mudanzas en Jerez incluirán:

Mudanzas de viviendas y oficinas dentro del municipio.

Traslados nacionales con flota propia.

Mudanzas internacionales con gestión de documentación, trámites y permisos.

Embalaje profesional y desmontaje/montaje de mobiliario.

Servicio de guardamuebles.

Planificación personalizada para empresas y organismos.

La empresa señala que Jerez representa “una ubicación estratégica con un enorme potencial logístico”, impulsado por su peso demográfico, la diversidad de su tejido empresarial y su posición central dentro de la comarca, que facilita la conexión con municipios como El Puerto de Santa María, Sanlúcar, Arcos y Puerto Real, zonas donde Islatrans presta servicio de manera recurrente.

Servicio de transporte

Un servicio que responde a las nuevas necesidades de las familias jerezanas

El perfil de cliente que busca un trastero en la actualidad ha evolucionado notablemente respecto a hace una década. Si bien se asociaba principalmente a situaciones puntuales —como reformas o mudanzas temporales—, hoy se ha convertido en una solución estable y versátil para una amplia variedad de necesidades. Entre los perfiles más habituales destacan:

Familias que buscan almacenar bicicletas, material deportivo o artículos estacionales u objetos de uso ocasional.

Jóvenes que comparten piso y necesitan espacio adicional para organizar sus pertenencias.

Autónomos y profesionales que requieren un lugar económico, seguro y accesible para su material de trabajo.

Comercios y pymes que necesitan ampliar su capacidad de almacenaje.

Coleccionistas y aficionados que buscan proteger objetos de valor.

Para Islatrans, este cambio representa “una oportunidad para ofrecer soluciones flexibles y asequibles”, algo que ha impulsado su rápido crecimiento en la provincia.

Uno de sus servicios más demandados es el servicio de recogida a domicilio, mediante el cual un equipo especializado acude al domicilio o negocio del cliente, recogen las pertenencias, embalan y protegen la mercancía necesaria y la traslada directamente al trastero contratado. Esta prestación, que facilita el proceso y evita desplazamientos, estará disponible también en Jerez desde la apertura del nuevo centro.

Una expansión provincial basada en la experiencia

Islatrans no es una empresa nueva en el sector. Con sede principal en Málaga y presencia en 10 localidades, la empresa ha crecido de forma sostenida gracias a su experiencia en mudanzas y almacenamiento, dos áreas que ha sabido unir para ofrecer soluciones integrales.

Islatrans alquiler de trasteros

En la actualidad, sus centros dan servicio a miles de personas y profesionales en Cádiz, Chiclana, San Fernando, Jerez, Málaga, Algeciras y otras zonas del sur de España. El objetivo de la empresa es seguir ampliando su red de instalaciones y consolidar un modelo de trasteros accesibles, vigilados y con horarios adaptados a la vida actual.

Jerez en el centro del plan de crecimiento

La apuesta por Jerez no es casual. Según la empresa, la ciudad reúne varios factores que la convierten en un punto clave para su expansión:

Gran densidad poblacional: Con más de 200.000 habitantes, Jerez es una de las mayores ciudades de Andalucía y cuenta con un tejido residencial y empresarial en crecimiento. Actividad económica diversa: La diversidad empresarial jerezana, formada por bodegas, comercios, autónomos, talleres y pequeñas empresas, requiere espacios de almacenaje económicos y flexibles que se adapten a la estacionalidad y a las nuevas formas de trabajo. Ubicación estratégica: Jerez conecta con la Costa Noroeste, la Bahía de Cádiz y la Sierra, permitiendo a Islatrans cubrir áreas más amplias desde un punto central. Falta de oferta: La empresa señala que existe una demanda evidente de trasteros modernos, con seguridad, accesos cómodos y tarifas razonables.

Un impulso al sector logístico local

La llegada de Islatrans en Jerez tendrá un efecto directo en la generación de empleo y en la actividad económica de la ciudad. La apertura del centro generará puestos de trabajos directos e indirectos, sumándose a un sector que en los últimos años ha tenido un crecimiento notable por el auge del comercio electrónico y la necesidad de espacio logístico.

El modelo de Islatrans, basado en instalaciones amplias y modernas, pretende complementar la oferta de servicios presentes en la ciudad y posicionar a Jerez como un referente provincial en soluciones de almacenamiento para familias, autónomos y negocios que requieren una respuesta eficaz y accesible a sus necesidades de espacio.

Una empresa cercana que apuesta por soluciones reales

Uno de los aspectos que más valoran los clientes de Islatrans es su atención personalizada. La empresa, pese a su tamaño y expansión, mantiene una filosofía basada en el trato cercano, la transparencia y la flexibilidad.

La empresa afirma que su misión no es simplemente alquilar trasteros o realizar mudanzas, sino resolver problemas reales de espacio, organización y logística. Por ese motivo, el nuevo centro de Jerez ha sido diseñado para ofrecer un entorno cómodo, seguro y moderno que facilite la vida diaria de sus usuarios.

Con la próxima inauguración de su centro de trasteros y el refuerzo de sus servicios de mudanzas, Islatrans inicia una nueva etapa en Jerez, donde aspira a convertirse en el principal referente del sector.

La ciudad gana así una instalación moderna, accesible y equipada con tecnología de seguridad avanzada, que permitirá a los jerezanos disponer de un servicio integral para almacenar, trasladar y gestionar sus pertenencias con plena comodidad y confianza.

El crecimiento de Islatrans en la provincia confirma la importancia de Jerez como motor económico y logístico, y anticipa un futuro en el que los servicios de almacenamiento seguirán ganando protagonismo en la vida cotidiana y en la actividad empresarial de la localidad.