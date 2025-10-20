Un nuevo apoyo para las familias de Jerez: Wayalia abre oficina en el corazón de la ciudad

Cuidar de nuestros mayores es una responsabilidad que muchas familias viven con amor, pero también con preocupación. Compatibilizar el trabajo, los cuidados y la vida cotidiana no siempre es fácil, y contar con ayuda de confianza puede marcar la diferencia. Para dar respuesta a esta realidad, Wayalia ha inaugurado una nueva oficina en Jerez de la Frontera, en C. Corredera, 33 (11402), con el objetivo de acompañar de forma cercana a quienes necesitan apoyo en el cuidado de personas ancianos en Jerez.

Cuidar con presencia, escucha y profesionalidad

Jerez, como muchas ciudades andaluzas, cuenta con una población cada vez más envejecida. Más allá de los datos, están las historias de padres, madres y abuelos que desean seguir viviendo en su hogar con dignidad y compañía. Ahí es donde Wayalia pone el foco: combinar atención profesional con calidez humana.

Los cuidadores y cuidadoras que forman parte de su red han sido seleccionados no solo por su formación y experiencia, sino también por su sensibilidad y vocación. Porque acompañar a una persona mayor implica mucho más que asistir: es escuchar, respetar sus ritmos y generar confianza.

Un lugar cercano donde informarse y encontrar ayuda

La nueva oficina de Wayalia en Jerez no es solo un punto de coordinación, también es un espacio donde las familias pueden acercarse sin compromiso para resolver dudas, valorar opciones o recibir orientación personalizada. El equipo ayuda a encontrar soluciones adaptadas a cada situación: desde acompañamientos puntuales hasta cuidados continuos en el domicilio, ya sea con cuidadores internos o por horas.

Además, ofrecen asesoramiento en cuestiones legales y administrativas vinculadas a la contratación, una ayuda que muchas familias agradecen para tomar decisiones con tranquilidad.

Para cualquier consulta, ya está disponible el teléfono 856131467 o por whatsapp en el 648473696 donde el equipo atiende directamente a las familias de la zona.

Una respuesta a una necesidad creciente en la ciudad

Jerez de la Frontera es una ciudad con identidad, tradiciones y fuertes vínculos familiares. La apertura de este nuevo centro busca precisamente reforzar ese tejido social, ofreciendo apoyo allí donde muchas veces no se llega por falta de tiempo o recursos.

Al estar ubicado en una zona céntrica y accesible, en C. Corredera, 33, se convierte en un punto de apoyo cercano para los vecinos del municipio y de otras localidades del entorno.

El éxito de Wayalia en distintos puntos de España, como el reciente cuidado de ancianos en Jerez, demuestra que su modelo funciona: atención personalizada, transparencia y cercanía. La apertura de la nueva oficina en Jerez refuerza ese compromiso con la sociedad y con un futuro donde las personas mayores sigan siendo el centro.

Cuidar también es acompañar a las familias

Con esta nueva apertura, Wayalia sigue ampliando su red en España con una mirada clara: garantizar que ninguna familia se sienta sola en el cuidado de sus mayores. Porque cuidar no es solo asistir; es sostener, comprender y estar presentes.

La oficina de Jerez abre sus puertas con una misión sencilla pero esencial: mejorar la vida de las personas mayores y dar tranquilidad a quienes más las quieren.