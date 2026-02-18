Paterna de Rivera, cuna de talento y pasión carnavalera

En el corazón de la comarca de La Janda, en la provincia de Cádiz, se encuentra Paterna de Rivera, un pueblo que late al compás de la cultura, la tradición y la creatividad. Conocido por ser cuna de la Petenera, uno de los palos más emblemáticos del flamenco, Paterna ha sabido proyectar su identidad artística mucho más allá del cante. Porque si hay algo que define a este municipio gaditano, además de su herencia flamenca, es su profundo y arraigado amor por el carnaval.

Hablar del Carnaval de Paterna de Rivera es hablar de pasión colectiva, de implicación vecinal y de una tradición que ha ido creciendo año tras año hasta convertirse en referente provincial. No en vano, Paterna es tierra carnavalera, y lo avalan sus 28 años de cabalgata, una cita que se ha consolidado como uno de los grandes acontecimientos festivos del calendario en la provincia.

Uno de los disfraces que se dan cita en estos días.

La cabalgata del carnaval paternero no es un simple desfile. Es el resultado de meses de trabajo silencioso, de reuniones nocturnas, de talleres improvisados en garajes y patios, de imaginación sin límites y de un esfuerzo compartido que une a generaciones. A lo largo de estos casi treinta años, la cabalgata ha llegado a contar con más de nueve grupos, integrados por más de cuarenta personas cada uno. Cifras que hablan por sí solas del grado de participación y del compromiso que existe en el pueblo con su carnaval.

Pero si algo distingue a la cabalgata de Paterna es la creatividad. Aquí el disfraz no es un simple atuendo: es un “tipo” cuidadosamente diseñado, concebido y elaborado con materiales reciclados, donde cada detalle cuenta. Durante meses se trabaja con esmero para lograr un resultado que roce la perfección. No se trata solo de vestirse, sino de convertirse en el personaje, de dar forma a una idea colectiva que se materializa en color, textura y movimiento.

A ese trabajo artesanal se suma la puesta en escena. Porque en Paterna el carnaval se vive en la calle como un auténtico espectáculo. Las coreografías, perfectamente adaptadas al tipo que representa cada grupo, convierten el pasacalles en una sucesión de escenas que sorprenden al público a cada paso. La música, el ritmo y la interpretación se integran con una carroza diseñada en la misma línea estética, creando un conjunto armónico que demuestra que detrás de cada grupo hay una auténtica producción artística.

El talento carnavalero de Paterna no se limita a la cabalgata. A lo largo de estos años, el municipio ha contado con dos comparsas de hombres, una comparsa de mujeres, una chirigota y un romancero, demostrando la diversidad y la riqueza de su tejido carnavalesco. Agrupaciones que han llevado el nombre del pueblo con orgullo y que han puesto voz, humor y crítica sobre las tablas y en la calle.

Detalle de maquillaje en el carnaval.

La cantera no deja de crecer. Actualmente, Paterna cuenta con una comparsa infantil que garantiza el relevo generacional y mantiene viva la llama de la fiesta. Esta agrupación está dirigida por quien será el pregonero de este año, Angelo Martínez Pantoja, un nombre que simboliza compromiso, dedicación y amor por el carnaval. Que el pregonero sea, además, formador de los más pequeños es la mejor muestra de que en Paterna el carnaval no es algo pasajero, sino una herencia que se cuida y se transmite con orgullo.

Porque si algo tiene Paterna es talento. Talento para crear un tipo desde cero, para diseñar un baile que encaje con la idea y la música, para escribir coplillas que mezclan crítica, humor y sentimiento. Talento para emocionar desde un escenario o en mitad de la calle. Talento para convertir la imaginación en arte colectivo.

La conexión con el gran Carnaval de Cádiz es evidente. Por las calles de Paterna han pasado muchos primeros premios del certamen gaditano, enriqueciendo aún más la experiencia local y consolidando al municipio como un punto de encuentro imprescindible para los amantes de la fiesta. Sin embargo, lejos de vivir a la sombra de la capital, Paterna ha sabido forjar su propia personalidad, con un estilo reconocible y una manera muy particular de entender el carnaval.

Cartel del carnaval 2026