El miércoles de la espera

Arrancamos la Cuaresma con la simbólica jornada del Miércoles de Ceniza. Comienza la espera para esas estampas cofradieras que Jerez brinda en su Semana Mayor. Miércoles de expectativa para que el primer fiscal de cruz de guía se plante en el palquillo de toma de hora envuelto entre palmas.

Ya falta menos para ver asomarse las maniguetas del paso de misterio de la Coronación por la capilla de los Desamparados y para que suene la rampa de la capilla de las Angustias. Menos para deslumbrarte con las plumas blancas por la calle Merced porque la guardia romana ya está escoltando al Señor del Consuelo.

Falta menos para que suene la marcha Cristo de la Viga, de Orellana, por el reducto de la Catedral y para que estallen los platillos en la collación de San Marcos. Esperamos a Fátima por su barrio de la Constancia junto a ese nazareno que ofrece cera por las calles. Semana donde se revivifica San Mateo cuando la tarde impetuosa se envalentona al salir el Señor de las Penas. Luz eterna de la Amargura por las Angustias, del Señor de las Tres Caídas con su acompañamiento de voces ‘miserere’ y de banda sonora del Domingo de Ramos con el ‘Stabat Mater’ ante el paso de la Madre sujetando en sus brazos a Cristo muerto.

Hoy es el miércoles en el que ya se presiente al Cristo por la calle Sol, a la Soledad por la Porvera y a la Piedad por Taxdirt. Se intuye la saeta amarga por Santiago y la noche de Jesús imperando entre las palmeras de Cristina.

Día en el que arrancan esos recuerdos de pequeños con tambores y cornetas de juguete. De reposteros en el Consistorio y de primeras lunas llenas de primavera. El día en el que se atisba al primer nazareno de la Semana Santa, de sillas en la carrera, de pavías fritas junto a una copa bien fría.

Los días en los que manda el sonido de la pértiga alertando a los acólitos. De mano puesta sobre el antifaz y de corbatas negras del Viernes Santo.

Ya es Miércoles de Ceniza. Atención porque el telón está a poco de levantarse. El pregonero glosará la Semana Santa dentro de cinco domingos y la suerte estará echada. Una Semana Santa que se nos adelanta hasta la jornada de hoy, Miércoles de Ceniza donde todo comienza de nuevo.