Torcal autoescuelas continúa su expansión abriendo 12 nuevos centros de formación

El Grupo Torcal continúa con su plan de expansión, desembarcando en la provincia de Cádiz y consolidando 18 ubicaciones en Sevilla.

Torcal es sinónimo de vocación y calidad de servicio, prueba de ello es que son nº1 de aprobados por volumen de presentados del permiso B y desde hace años, es considerada como un referente nacional en el sector de la formación vial.

Tal es así que empresas con trayectoria como Grupo Ducco, se suman al proyecto de crecimiento de Torcal Formación; convirtiendo así sus centros, vehículos y procedimientos a la marca verde y naranja.

Esta unión traerá consigo 12 nuevas oficinas, de los centros de formación vial del Grupo Ducco, que se adhieren a la red del grupo malagueño. En números totales, Torcal Formación cuenta con un total de 74 centros de formación repartidos por la geografía nacional.

El desembarco de la marca en la provincia de Cádiz llega a Jerez de la Frontera, dónde se convierten tres oficinas, situadas en las mejores ubicaciones jerezanas: Avda Soleá, en el barrio de Icovesa, Avda Fernando Portillo, en la Granja y Avda Lola Flores. Y en pueblos como Guadalcacín (Plaza Artesanía), llegará el método de aprobados Torcal, para los cientos de alumnos que así la quieran realizar.

El Puerto de Santa María también tendrá los representativos vehículos formando alumnos en Calle Federico García Lorca, en el barrio de Malacara y Avda Sanlúcar, frente al parque del Vino Fino.

En Sevilla, dónde la firma ya contaba con 12 oficinas, se suman 6 nuevas incorporaciones de los centros Ducco, concretamente en localidades como El Cuervo (calle Fernando Cámara Gálvez), dónde ya se puede ver el cambio de oficina realizado, Las Cabezas de San Juan (Avda Federico García Lorca), o dos localizaciones en Lebrija (C/ Tetuán y c/ Curro Malena) y en Alcalá de Guadaira (C/ Silos y C/ Atilano Acevedo, junto al IES Monroy)

Más de 350 vehículos dan ya formación vial de máxima calidad a los alumnos que eligen la autoescuela no1 de aprobados de Andalucía.

Sin ninguna duda la marca ha conseguido en 38 de años de recorrido que lleva, un proyecto apasionante que cuenta con los ingredientes fundamentales para continuar creciendo; equipo humano implicado, apuesta constante por la innovación, y los valores de cercanía y honestidad de su fundador que construyeron las primeras dos oficinas del grupo y siguen contagiando todas y cada una de las nuevas aperturas.