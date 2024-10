Vuelven los Amazon Prime Days: Estas son las fechas y lo que debes saber para sacar el máximo provecho

Con la llegada del otoño, también se abre un abanico de oportunidades irresistibles para los amantes de las buenas compras. Amazon se prepara para su tan esperado Prime Day en octubre de 2024, y este año promete superar todas las expectativas. Si has estado pensando en actualizar tu smartphone o darle un giro a tu espacio de trabajo con gadgets de última generación, no hay mejor momento que este. Te compartimos toda la información necesaria para que aproveches al máximo este evento y no te pierdas ninguna de las increíbles promociones.

¿Qué es y cuándo empieza el Amazon Prime Day 2024?

El Amazon Prime Day se perfila como uno de los momentos más emocionantes del año para los aficionados a las compras online. Programado para el 8 y 9 de octubre de 2024, este evento llega justo a tiempo para que puedas adelantarte a la temporada navideña. Durante estas intensas 48 horas, los miembros de Amazon Prime tendrán acceso a una amplia gama de ofertas exclusivas en categorías que van desde tecnología hasta moda y artículos para el hogar.

¿Cómo aprovechar las ofertas?

Para maximizar tu experiencia durante el Prime Day 2024, es fundamental ser cliente Prime. Si aún no lo eres, no te preocupes: puedes comenzar con una prueba gratuita y luego suscribirte por solo 4,99€ al mes o 49,90€ al año. Además de las increíbles ofertas, disfrutarás de envíos rápidos y gratuitos, así como acceso a contenido exclusivo en Prime Video, Amazon Music y Prime Reading. Durante los Prime Days, las ofertas se presentan en dos modalidades: las destacadas, disponibles hasta por 48 horas, y las flash, que tienen una duración más corta y un stock limitado. Aquí es donde la rapidez se convierte en tu mejor aliado.

Para sacarle el máximo partido a los Amazon Prime Days, comienza por hacer una lista de deseos con esos productos que has estado esperando, así no dejarás pasar ninguna oportunidad. Mantente atento a las ofertas más destacadas que marcarán la diferencia este año. Recuerda anotar los días 8 y 9 de octubre en tu calendario, es el momento ideal para conseguir esos artículos deseados a precios irresistibles. Y si todavía no tienes claro qué añadir al carrito, aquí te presentamos cuatro productos top ventas en ediciones pasadas y que estarán también disponibles con descuentos irresistibles.

Apple AirPods (3.ª generación)

Comenzamos con una opción que no pasa desapercibida: los AirPods de tercera generación, que transforman la forma en que disfrutas de tu música y tus llamadas. Con un audio espacial personalizado que se adapta a tus movimientos, sentirás que estás en el centro de cada melodía.

Su diseño universal asegura un ajuste cómodo, mientras que el sensor de presión te permite gestionar fácilmente tus contenidos y llamadas. Además, son resistentes al sudor y al agua, ideales para cualquier actividad. Con una impresionante duración de hasta 6 horas por carga y un estuche que ofrece hasta 30 horas en total, estos auriculares son perfectos para acompañarte en cada momento del día. ¡Y ahora puedes ser tuyos a un precio reducido durante los Prime Days!

Comprar en Amazon

Afeitadora Braun Series 5

Si lo que buscas es una herramienta que te ayude a mantener tu imagen impoluta en cuestión de minutos, entonces la afeitadora eléctrica Braun Series 5 es para ti. Este dispositivo redefine la rutina de afeitado con su tecnología innovadora.

Sus tres láminas flexibles se ajustan a los contornos de tu rostro, garantizando un afeitado apurado y cómodo. Gracias a la tecnología AutoSense, adapta la potencia según la densidad de tu barba, asegurando resultados impecables, incluso en las barbas más duras. Totalmente resistente al agua, es perfecta para cualquier estilo, ¡y ahora puede ser tuya durante los Amazon Prime Days!

Comprar en Amazon

Tablet Samsung Galaxy Tab A9+

¿Necesitas un dispositivo que combine entretenimiento y productividad? La Samsung Galaxy Tab A9+ se presenta como una opción excepcional. Esta tablet combina un diseño innovador con un rendimiento excepcional, todo en un elegante cuerpo metálico.

Su impresionante pantalla de 11" tiene una alta tasa de refresco, perfecta para disfrutar de tus series y películas favoritas, pero también es ideal para trabajar. Además, el sonido 3D te envuelve y ofrece una experiencia auditiva excepcional que realza cada nota y diálogo. Todo esto convierte a la Galaxy Tab A9+ en una compañera versátil que se adapta a tu estilo de vida.

Comprar en Amazon

iRobot Roomba 692

Esta ultima propuesta es para quienes desean un hogar siempre limpio sin esfuerzo: el robot aspirador iRobot Roomba 692. Este inteligente dispositivo aprende de tus rutinas y te propone programas personalizados para mantener tus suelos impecables. Su avanzado sistema de limpieza en tres fases combina agitación y succión, mientras que dos cepillos contrarotantes se encargan de recoger hasta el polvo más rebelde y los restos más grandes, incluso en alfombras. Gracias a sus sensores, se desplaza evitando obstáculos y desniveles. Además, es súper cómodo ya que puedes programar su limpieza desde la app iRobot Home o con comandos de voz, todo ello a un precio imbatible durante las ofertas de los Prime Days.

Comprar en Amazon

Así que ya sabes, este 8 y 9 de octubre, los miembros Prime podrán disfrutar de una oportunidad única para renovar su hogar, actualizar su tecnología o lucir a la moda. El Prime Day 2024 es la ocasión perfecta para hacerte con esos productos de tu wish list.

*En calidad de afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.