Los auriculares gaming inalámbricos Logitech top ventas en PcComponentes ahora pueden ser tuyos por 65€

Encontrar auriculares gaming inalámbricos que combinen calidad de sonido, comodidad y versatilidad puede ser un reto para cualquier gamer. A menudo, la conexión se interrumpe en el peor momento, el sonido no es lo suficientemente envolvente, o simplemente no son cómodos para largas sesiones de juego. Además, muchos de ellos no están diseñados para adaptarse a múltiples dispositivos, lo que limita tu experiencia de juego y entretenimiento.

Y entre todos los del mercado, destacan los auriculares gaming inalámbricos Logitech G435 LIGHTSPEED. Diseñados para ofrecer una experiencia de audio impecable y una comodidad insuperable, estos auriculares son justo lo que necesitas para mejorar tu juego. Y con un descuento del 24% en PcComponentes, nunca ha sido más accesible disfrutar de una calidad de sonido superior y una libertad total en tu experiencia de gaming. ¡Es el momento perfecto para actualizar tu equipo y sumergirte en un nuevo nivel de entretenimiento!

Auriculares gaming inalámbricos Logitech G435 LIGHTSPEED

Los auriculares gaming inalámbricos Logitech G435 LIGHTSPEED son la joya que todo gamer desea tener. No se trata solo de unos auriculares, es la combinación perfecta entre tecnología avanzada y comodidad insuperable, diseñada para acompañarte en todas tus aventuras digitales.

Con una conexión inalámbrica LIGHTSPEED que funciona en PC, Mac, PlayStation 4 y 5, y una opción de Bluetooth de baja latencia, estos auriculares te permiten mantenerte conectado sin importar el dispositivo que uses. Así, puedes cambiar sin esfuerzo entre jugar, chatear con amigos en tu móvil o disfrutar de tu música favorita.

El sonido es, sin duda, uno de los aspectos más destacables de los G435. Con transductores de audio de 40 mm y compatibilidad con Dolby Atmos, Tempest 3D AudioTech y Windows Sonic, cada partida se convierte en una experiencia envolvente. La certificación Discord asegura que tu voz se escuche clara y nítida gracias a los micrófonos duales que eliminan el ruido de fondo, sin necesidad de un brazo de micrófono.

Diseñados pensando en la comodidad, los G435 pesan solo 165 gramos, lo que los hace perfectos para largas sesiones de juego. Las almohadillas de espuma viscoelástica no solo son suaves, sino que también mejoran la calidad del sonido al absorber las ondas sonoras. Además, su diseño es ideal para jugadores jóvenes y adultos, proporcionando un ajuste perfecto para todos.

No solo te ofrecen una calidad excepcional, sino que también son una opción más sostenible. Fabricados con al menos un 22% de plástico reciclado posconsumo y con certificación CarbonNeutral, estos auriculares son una elección consciente para el medio ambiente.

Además, vienen en tres colores: negro, azul y blanco, permitiéndote elegir el que mejor se adapte a tu estilo. Y con una impresionante duración de batería de hasta 18 horas, podrás jugar, chatear y escuchar música sin preocuparte por quedarte sin energía.

Y lo mejor de todo, ahora puedes conseguir los Logitech G435 LIGHTSPEED con un descuento de 20 euros. No dejes pasar esta oportunidad de elevar tu experiencia de juego a un nuevo nivel. ¡Hazte con los tuyos y disfruta del sonido sin límites!