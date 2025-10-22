48.500 euros para adecentar uno de los muros del Estadio Pedro Garrido

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez ha aprobado este miércoles 22 de octubre de 2025 las obras de restauración del muro de cerramiento del campo de fútbol Pedro Garrido, concretamente en su fachada que da a la avenida Blas Infante, que se encuentra en mal estado de conservación al no haberse realizado durante años labores de mantenimiento adecuadas.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha explicado que esta actuación, que tiene un presupuesto base de licitación de 48.250 euros y un plazo de ejecución de un mes, “no sólo servirá para adecentar el muro, sino que también, contribuirá a mejorar el paisaje urbano y la estética de la zona, ya que los desperfectos que presenta este cerramiento ofrecen una mala imagen de este tramo de la avenida Blas Infante, por donde circulan a diario muchos vehículos y que es, por tanto, una vía muy transitada y de mucha visibilidad”.

Así pues, según el delegado se trata de un proyecto “importante para los clubs usuarios y el público de estas instalaciones", pese a que el acceso al campo se realiza por la zona del aparcamiento de la avenida Manuel José García Caparrós ya que la antigua grada del campo de La Juventud se encuentra cerrada desde hace años por peligro de derrumbe.

También el delegado de Deportes, Tomás Sampalo, ha resaltado la necesidad de acometer esta actuación, “que forma parte del conjunto de mejoras que estamos acometiendo en los equipamientos deportivos de la ciudad, para que nuestras instalaciones se renueven y cuenten con las dotaciones y servicios adecuados a su funcionalidad".

El proyecto contempla la reforma y rehabilitación del acabado de parte del muro de cerramiento de la instalación municipal, que tiene una longitud aproximada de 300 metros, para garantizar la estética y la funcionalidad, y también para el cumplimiento de la normativa vigente. Entre otras obras, la intervención incluye el picado del enfoscado en paredes, la eliminación de distintos desperfectos que aparecen en todo el tramo, así como la aplicación de pintura acrílica.

Mejoras dentro de la instalación

Previamente se llevarán a cabo los trabajos iniciales de señalización y vallado del ámbito de la obra, así como la disposición de las medidas previas en materia de seguridad y salud en la obra. Igualmente, hay que recordar que hace escasas fechas, la alcaldesa, María José García-Pelayo, mantuvo una reunión con los representantes de la nueva directiva del Jerez Industrial a los que avanzó el compromiso de pintar las instalaciones del Estadio Pedro S. Garrido antes de que finalice el año.

Se trata de una actuación municipal a la que seguirá a principios de 2026 el arreglo para un mejor acondicionamiento de la sede social que tiene el club en las instalaciones del Complejo La Juventud y también la mejora del estadio Pedro S. Garrido en distintas zonas de su graderío y en uno de los fondos, donde se creará una zona apta para entrenamientos.