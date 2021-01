El Sanluqueño no quiere confianzas ante un rival que no ha marcado fuera de casa

El Atlético Sanluqueño se enfrentará este domingo (12:00) a Las Palmas Atlético en busca del primer triunfo de la segunda vuelta. Una victoria frente a los canarios volvería a subir la moral a los de Romerito después de caer derrotado la jornada pasada frente al Recreativo de Huelva en el último minuto, además dejaría a los isleños muy atrás en la tabla.

Un equipo canario que no es el mismo al que el Sanluqueño se enfrentó en la segunda jornada de liga y que acabó siendo derrotado por un solitario gol. Las Palmas Atlético, al ver que su propuesta inicial de juego combinativo no estaba dando los resultados esperados, ha ido evolucionando en la forma de plantear los partidos y que le ha llevado a conseguir una racha de cinco partidos sin conocer la derrota, aunque con cuatro empates consecutivos, que no le han servido para salir de los últimos puestos de la clasificación.

El filial amarillo llegará a El Palmar sin haber sido capaz de anotar un gol como visitante y el técnico verdiblanco espera que siga siendo así y que no sea el Sanluqueño al que Las Palmas le anote el primer gol como visitante.

El Atlético Sanluqueño llegará a un partido que Romerito considera muy importante con bajas significativas. Los lesionados Adrián Armental y Juanjo Gracia, que ya se perdieron el último partido siguen con sus procesos de recuperación y no estarán disponibles. Tampoco lo estará el autor del tanto que le dio la victoria al Sanluqueño en el partido de ida en Canarias, Kevin Bautista, que cumple ciclo de sanción y tampoco será de la partida.

Los que sí estarán disponibles van a ser Edu Oriol y Diego Cervero, a pesar de que los dos se retiraron lesionados en Huelva, todo hace indicar que Romerito sí podrá contar con ellos para el domingo.

El Sanluqueño, al igual que la jornada anterior, volverá a jugar para ser el líder del grupo. En efecto, si gana y el Algeciras pierde ante el Recreativo, el conjunto verdiblanco se pondría en lo más alto de la clasificación.

Romerito, en rueda de prensa ya ha avisado de la importancia de este partido. “Si ganamos dejamos a un rival muy lejos de nosotros y sería prácticamente imposible que nos alcance, nos pondríamos con 21 puntos y ellos con 7, tenemos que ganar para seguir haciéndonos fuertes en El Palmar”.

Un Palmar que después de haber visto a su equipo ganarle de forma brillante al Algeciras volverá a estar sin su afición debido a las nuevas medidas de la Junta de Andalucía y todo hace indicar que va a ser así durante mucho más tiempo si la situación en Sanlúcar no cambia.