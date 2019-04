Tras empatar con el Chiclana Industrial en La Juventud (1-1), el Jerez Industrial recorta un punto en la clasificación pero queda a 6 puntos del cuarto -y del quinto y del sexto- con solo 12 puntos por disputar. Juan Luis Aguilocho, entrenador blanquiazul, reconoce que su equipo no hizo un buen partido y que las opciones de alcanzar el 'play-off' son más escasas todavía.

-¿Qué valoración hace del empate con el Chiclana Industrial?

-Un partido donde podíamos tener más opción a recortar. Aunque ya sabemos que nuestras opciones son escasas, ahora ya si cabe aún más. Era un partido con un rival que venía a sabiendas que es un campo complicado pero que con una victoria prácticamente certificaba su permanencia. Siendo sincero, desde mi opinión los primeros 15 o 20 minutos he visto un Chiclana Industrial muy intenso pero es verdad que con algunas carencias. Pensaba que íbamos a superar el partido con garantías y de hecho, en la primera mitad, en esos 20 o 25 minutos, hemos tenido ocasiones, dos o tres clarísimas, para habernos adelantado en el marcador. Y lo que ocurre en este tipo de partidos: un rival que en teoría es inferior, le das opciones y cada vez se lo cree más. Como les he comentado a los jugadores en el descanso, empezó siendo un equipito y a partir de la media hora primera de juego ha terminado siendo un equipo, y les dije que si no poníamos remedio, en la segunda parte sería un gran equipo que ya no podríamos parar y así ha sido. En la segunda mitad nos han ido comiendo cada vez más terreno, montando contras. Nosotros teníamos la necesidad de marcar y en una de ellas se adelantan y aún así hemos podido empatar pero ya era remar contracorriente. En resumen, creo que es un rival que por su empeño, entrega e intensidad ha sido capaz de sacar un punto aquí y nosotros quizá no hemos estado a la altura".

-Tras una primera mitad aceptable, en la segunda faltó continuidad...

-Ha faltado ritmo, continuidad, quizás más querer, más ambición y eso nos ha lastrado y nos ha acabado costando no sumar tres puntos. En los primeros 20 minutos hemos sido muy superiores, ha habido eso que nos ha faltado después: ambición, continuidad en el juego, ritmo... Y a medida que ha ido avanzando el partido ha ido creciendo el rival y nosotros hemos ido decreciendo y quizá entrando en una dinámica de jugar con corazón y con poco orden, y al final hemos acabado muy necesitados de tirar hacia arriba.

-Llegó el empate y parecía posible la remontada.

-Con el empate ya hemos ido a tumba abierta a intentarlo, con la desgracia también de que por lesión no podíamos contar con Morlán. Y con menos dinamita arriba, con mucho corazón, creo que el empate es justo viendo los méritos del rival, que a priori y teóricamente, sin menospreciarlo, que no se me malentienda, es inferior pero ha hecho méritos para llevarse un punto.

-Un punto que no sirve de mucho...

-A nosotros nos sabe a derrota totalmente.

-La desafortunada jugada de la lesión de Pirulo y Morlán, el parón casi media hora de parece que afectó más al Chiclana Industrial y llegó el gol de Kevin.

-Sí, en el tramo final es cierto que ellos después de la lesión han entrado quizás menos enchufados que nosotros. Nosotros, después del empate, hemos seguido ahí, lo hemos tenido en su propia área pero siempre con la cosa de que estábamos muy volcados arriba y cualquier contra podía generarnos peligro. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto, es complicado con todos ellos metidos en su propia área, igual que en la primera mitad. En este tramo final han tenido prácticamente las dos líneas juntas muy retrasadas defendiendo y sin propuesta de juego, destruyendo nuestro juego y es más fácil destruir que crear. No hemos acertado a meter el segundo, ojalá hubiese entrado pero quizás hubiese sido hasta injusto.

-El partido hubiera cambiado de adelantarse el Jerez Industrial en alguna de las ocasiones que tuvo en la primera mitad...

-Como he comentado antes, en los primeros 20 minutos hemos podido hacer perfectamente dos goles y si me apuras incluso tres. Si hacemos uno yo creo que este equipo baja los brazos y estamos hablando de un resultado abultado y un partido plácido y cómodo para nosotros. Pero no hemos sabido gestionar eso y salir con la intensidad y la propuesta y el 'aquí estoy yo', 'este es mi campo', 'soy superior y quiero' y eso ha ido a medida que han ido transcurriendo los minutos alimentando al rival y mermando a nuestro equipo y hemos acabado siendo inferiores a ellos.