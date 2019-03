"Los tres puntos son muy merecidos"

–Victoria para seguir en la pelea.

–Se antojaba bastante importante sumar los tres puntos y afortunadamente ha sido así ante un rival que venía líder, que tiene talento, es un filial, un nivel técnico bueno y tiene una marcha más que el resto de equipos de la categoría porque entrenan más y son más jóvenes. Era un rival complicado al que le tenía mucho respeto y afortunadamente hemos sabido hacer un partido muy serio. A mí parecer, hemos sumado los tres puntos merecidamente.

–¿Dónde cree que ha estado la clave del partido?

–Principalmente en el orden táctico sin balón.

–¿Ha salido el partido tal cual lo tenía planeado?

–Creo que sí. Quiero darle la enhorabuena a los jugadores porque son de los partidos que te hacen sentirte entrenador. Había un plan, una propuesta de juego y ya sabemos cómo es el fútbol, a veces no sale lo que prevés. Yo estuve el año pasado allí y hay matices y jugadores que tuve el año pasado y tenía más conocimiento de ellos. Sé que es un equipo con una intensidad muy alta y un nivel técnico muy alto y disputarle el balón podía significar desprotegerte y acabar encajando. Entonces, planteamos un partido con mucho orden, mucho rigor táctico y correr sin balón. Y cuando hemos tenido el balón también hemos hecho daño. También sabíamos que el Balón sufre mucho en las transiciones, es un equipo que dobla mucho los laterales y si le robas cerca de tu portería y dejas a alguien descolgado arriba, pegando un simple pelotazo puedes jugarátela con los centrales. Eso lo hemos hecho bien y ellos han dado un pasito atrás. A mí parecer hemos sido justos merecedores de la victoria; creo que el Balón ha tenido clara una o dos y nosotros tres o cuatro.

–¿Qué les ha dicho a los jugadores?

–Les he felicitado a todos. Cuando se gana, de los que más me acuerdo es de los que menos han jugado porque sé que el futbolista siempre quiere jugar. Este triunfo es de todos, durante la semana todos han trabajado y si el que ha estado en el campo ha estado a un nivel alto y no se ha relajado en ningún solo segundo es porque hay compañeros esperando que pueden hacerlo igual.

–Le han ganado los 6 puntos al Balón esta temporada.

–Personalmente me causa mucho respeto los equipos de la zona media y baja de la tabla y más en la recta final de una temporada porque todos se juegan algo y ante un equipo que mantiene un orden es más fácil por dónde meterle mano. Así que contento por la victoria y ahora a enfocar el próximo partido, no se ha hecho todavía nada si no sacamos el siguiente partido adelante.

–Quedan ocho jornadas.

–Es una carrera de 100 metros, hay que intentar ganar los máximos posibles para alcanzar el objetivo que se ha marcado el club.

–En cuatro partidos con usted, tres con la portería a cero.

–Soy mucho de trabajar la fase defensiva, pienso que los equipos que están arriba al final son los que encajan menos goles no los que más meten. Si tienes mucho orden y minimizas las opciones del rival tú luego tienes una o dos. No es que sea una verdad absoluta, pero es mi idea y mi punto de vista.