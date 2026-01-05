Una reflexión de Habermas

En estos días, la prensa reparte sus recomendaciones, quizás porque ese papel paternal –que se oculta en todo periodista– encuentra mayor justificación con las expectativas del cambio de año. Época propicia para el recuento y la autocrítica y en la que, por tanto, los consejos pueden ser oportunos y bien acogidos por los lectores. Y en esta misma línea proponer una lista de libros se ha afianzado como indispensable en este ritual destinado a difundir buenos propósitos. Y aún podría añadirse otro tipo de propuesta que anime a una cierta reflexión. Se trataría de extraer de las entrevistas circulantes en estos días por Europa una frase crítica y ajustada. En este caso, como ejemplo, la elegida pertenece a Jürgen Habermas, en la que el pensador alemán se muestra angustiado por “la pusilanimidad de una sociedad civil que, en gran medida, no opone resistencia ante la fiebre autoritaria” (cabe deducir que se avecina). No se trata de una reflexión novedosa –es una opinión muy compartida– pero es de Habermas: el último gran representante de esa clase de intelectual europeo, ya en trance, por desgracia, de desaparición. Solo por eso, merecería una cierta atención. No es una frase que a estas alturas impresione, pero a pesar de ser tan sucinta, enfoca varias cuestiones que determinarán la marcha de este nuevo año. Para empezar, es una frase destinada a todos los europeos, pero no cuesta nada aceptarla como un diagnóstico preciso de la situación española. Ahí, Habermas ha acertado al señalar un malestar compartido por casi toda la comunidad europea. Además, pone el acento en el estado de la sociedad civil, el objetivo de mayor preocupación entre su larga lista de trabajos. No son los partidos políticos, es la sociedad civil misma, la que está “pusilánime”, decaída y sin ilusión. Como consecuencia, sin salirse de la misma frase, apunta al resultado previsible: no hay vigor social para resistir a la fiebre autoritaria que anda desatada. Y lo que es peor, por toda Europa. En poco más espacio que el de una línea de periódico, Habermas, el último de los grandes maestros europeos, ante el observatorio ritual de un nuevo año, encomienda a la sociedad civil europea una vigilancia extrema. Él lo sabe por haberlo reflexionado y porque ya sufrió otros tiempos siniestros.