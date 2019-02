Aguilocho: "Quizá merecimos algo más"

Juan Luis Aguilocho se estrenó en el banquillo del Jerez Industrial con empate en El Torno, envite en el que el nuevo entrenador blanquiazul entiende que "quizá merecimos algo más" por el control del juego y las oportunidades creadas pese a jugar toda la segunda mitad en inferioridad numérica tras la expulsión de Barrera.

Aguilocho explicaba que "el partido, que no todas las veces ocurre así, ha transcurrido como preveíamos. Íbamos con un plan, que era que no nos lanzaran a puerta desde cerca. Ya sabemos cómo plantean ellos los partidos en El Torno, suelen jugar muy directos. Entonces, la idea era hacer una presión alta para que el lanzamiento sea desde lejos, muy lejano, y no tuviésemos demasiados problemas y así fue, más aún porque en el sorteo empezamos con el viento en contra y la verdad es que nos costó un poco adaptarnos a las circunstancias y a la situación pero creo recordar que sobre el minuto veintitantos o treinta el equipo se asentó un poco más y pudimos tener un poco más de control del partido. Ellos dispusieron de una ocasión y nosotros tuvimos algún que otro acercamiento a su meta".

Después, en la segunda mitad, "el viento no soplaba tan fuerte y sí que estuvimos más asentados, en mi opinión tuvimos el control del juego, creo que con tres acercamientos muy claros, y les hicimos bastante daño con el juego combinativo, fundamentalmente intercambiando circulaciones desde zona uno, metiendo pase interior, sacándoles fuera... Los movimos bastante y ellos tuvieron un desgaste importante porque tuvieron menos el balón, nosotros tuvimos el control del juego, llegadas quizá tímidas y en dos ocasiones puntuales llegadas muy claras".

En el tramo final llegaron las mejores ocasiones para el cuadro industrialista: "En las postrimerías del partido dispusimos de un par de ocasiones, lanzamientos de córner y faltas laterales debido a nuestros acercamientos, jugamos mucho tiempo en campo rival y creo que la ocasión más clara llegó en el minuto 90 cuando Falcón lanza una falta muy bien ejecutada que el portero la detiene muy bien pero se le va y el rechace le cae a Corral, y de nuevo está acertado el meta y la detiene muy al límite. Al final pudimos llevarnos los tres puntos".

En suma, para Juanlu Aguilocho el partido de su estreno al frente del Jerez Industrial fue "muy intenso, bastante intenso como siempre suelen darse en El Torno, con inicio de juego directo y después tuvimos el acierto de llevárnoslo al lado que nos interesaba y luego creo que el equipo hizo una segunda mitad digna y quizá merecimos algo más pero bueno, esto es fútbol y es un punto que nos sabe a poco pero que es lo que nos dice la realidad".