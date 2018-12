Alberto Fernández y Pancy dejan el Guadalcacín, que recibe a Los Barrios

Mendoza: "Todos los equipos se refuerzan menos nosotros"

Jesús Mendoza se centra en lo deportivo y explica que el encuentro contra Los Barrios será "muy complicado porque, lleva una buena dinámica y nos lo va a poner muy difícil porque saben los problemas que atravesamos. Intentaremos dar el máximo para intentar ganar el primer partido en casa".

El técnico no quiere ni mirar la tabla y señala que "tenemos que ir día a día, ganar partidos y poco más. Sabemos que estamos atravesando muchísimas dificultades porque todos los equipos se están reforzando excepto nosotros. El tiempo que ha transcurrido desde que yo llegué es importante y no ha llegado nada".

De cualquier forma, dice no estar arrepentido de haber aceptado la oferta del Guadalcacín y dejar el Villamartín: "No, uno tiene que vivir todo tipo de experiencias. Estoy contento en el sentido de que el equipo trabaja bien, los entrenamientos son buenos y el rendimiento es bueno, pero como les digo tenemos que trabajar mucho los partidos para aspirar a ganarlos. No le perdemos la cara a los partidos pero nos cuesta mucho. Esta experiencia tiene que servir y no sólo en lo deportivo, intento aprender de todo y no me arrepiento. En Villamartín me trataron muy bien y había un gran grupo, pero era una oportunidad, un salto de dos categorías", apunta.

Lo cierto es que el Guadalcacín ha mejorado, pero es insuficiente: "Contra el Xerez CD merecimos ganar el partido; frente al Lucena nos marcaron en el 89'; fuera de casa sí nos cuesta pero el equipo compite bien y en ese aspecto no puedo reprochar nada a los jugadores".